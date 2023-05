NHK WORLD-JAPAN presentará una recopilación de noticias y programas por la cumbre del G7 en Hiroshima

NHK WORLD-JAPAN, el servicio internacional de NHK -la organización de medios de comunicación públicos de Japón- presentará una recopilación de noticias y programas coincidiendo con la cumbre del G-7 que se celebrará en Hiroshima, la ciudad ya conocida como símbolo de paz desde que fuera lanzada sobre ella la bomba atómica en 1945.

Bajo su presidencia del G7, Japón será el anfitrión de la cumbre del Grupo de los Siete que tendrá lugar en Hiroshima los días 19 y 21 de mayo. Entre los temas previstos en la agenda figuran el conflicto de Ucrania, el desarme nuclear y otras cuestiones globales apremiantes. Las noticias más recientes e informes sobre el terreno estarán disponibles en la página G7 Summit in Hiroshima 2023″ de NHK WORLD-JAPAN News y serán emitidos al comienzo de cada hora en NHK NEWSLINE. Los espectadores también podrán disfrutar de una amplia cobertura y reportajes en NEWSROOM TOKYO, así como de otros programas de noticias en NHK WORLD-JAPAN.

Además de las noticias y documentales sobre el tema «paz y armas nucleares», NHK WORLD-JAPAN mostrará varios aspectos de Hiroshima, incluidos un documental sobre el diseñador de renombre mundial Issey Miyake y programas de viajes con sitios del Patrimonio Mundial.

ISSEY MIYAKE The Human Inside the Clothes, ISSEY MIYAKE, la persona detrás de sus diseños

Issey Miyake falleció el pasado verano a la edad de 84 años. Tenía siete años cuando la bomba atómica fue lanzada sobre su ciudad natal el 6 de agosto de 1945. Aunque rara vez hablaba de sus experiencias durante la época de la guerra, está claro que los diseños y la obra del señor Miyake estaban profundamente conectados con sus experiencias de aquel día. A través de varias entrevistas e imágenes, se adentran en los recuerdos de este diseñador de moda de renombre mundial.

Hit the Road, Carretera y manta

Hit the Road es el nuevo documental sobre viajes que muestra las singulares estaciones de carretera de Japón, o «michi no eki», fuentes de descubrimiento de información local tanto gastronómica como cultural. Este mes, el programa llevará a los espectadores por un recorrido desde el aeropuerto de Hiroshima hasta el Santuario de Itsukushima, Patrimonio de la Humanidad, para disfrutar de la cálida hospitalidad y deliciosa comida local.

Visitar What’s On NHK WORLD-JAPAN para acceder a la programación y a más información sobre «Hiroshima – The Road to Global Peace» en directo y programas de vídeo a la carta (VOD).

