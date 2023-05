Turistech Day presentará las últimas tendencias en tecnología aplicada al turismo

Se celebrará el próximo 25 de mayo vía streaming y en el metaverso de la escuela de forma gratuita. Contará con ponentes como Alfonso Pérez Liñán, Corporate Sales and Marketing Sr. Director en Only YOU Hotels, Elena Mateos, Founder de HotelSAAS y Jesús García González, Co-Fundador de Xperiencia Virtual, entre otros