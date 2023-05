Atalanta y Abogadas cancela 98.000 euros en Madrid en el Juzgado Mercantil número 13

Atalanta y Abogadas es un despacho de abogadas especializado en derecho concursal, administración y mediación concursal. Desde el despacho de Atalanta y Abogadas explican el caso: M.J., una mujer valiente y luchadora, se encontraba atrapada en un ciclo de deudas. Todo comenzó con la pérdida de su casa, que le quitó el banco, un golpe que la dejó sin hogar y con una carga financiera abrumadora.

Según contó M.J, después de su primera visita en el despacho, «la incertidumbre llenaba mi mente y el ruido de las amenazas y el estrés se convirtieron en mi día a día, sentí que no tenía salida ni futuro. Hasta que un día un rayo de esperanza llegó a mi vida cuando escuché hablar sobre la Ley de la Segunda Oportunidad. Fue entonces cuando conocí a Atalanta y Abogadas, quienes no solo son profesionales excepcionales, sino también personas compasivas y humanas. Me siento agradecida».

La experiencia de esta chica de Madrid es un ejemplo de cómo la ley de la segunda oportunidad puede ser una herramienta valiosa para ayudar a las personas a salir de situaciones financieras difíciles. Con la ayuda de un buen despacho de abogados y el marco legal adecuado, es posible superar los obstáculos y comenzar de nuevo con una deuda cancelada y una nueva oportunidad de vida.

Ley de la Segunda Oportunidad

La ley de la segunda oportunidad es un recurso jurídico que permite a particulares y autónomos salir de una situación de sobreendeudamiento. ¿Qué se logra mediante la ley? Ajustar las deudas a las posibilidades económicas reales del deudor. Gracias a ella se puede reestructurar y reducir las deudas y, en el mejor de los casos, no tener que pagarlas.

Atalanta y Abogadas, cuenta con oficinas en toda España y tienen 100% casos de éxito. Gracias a su formación académica especializada y a su larga y constatada experiencia, ofrecen fiabilidad y resultados a sus clientes.

Para más información, visitar:

Ley segunda oportunidad Madrid

www.atalantayabogadas.es

Es posible consultar su Red de Oficinas

Fuente Comunicae