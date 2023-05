La Franquicia Tecnyshop alcanza un acuerdo con Moneygram para añadir este servicio a su red de tiendas

Las tiendas de la red Tecnyshop podrán ofrecer a sus clientes, actuales y nuevos, el envío de dinero a familiares y amigos en el extranjero; una medida fácil, rápida y confiable. Con el servicio Moneygram el cliente no necesita ni cuenta bancaria para recibir dinero, un trámite este, el de recurrir a una cuenta bancaria para pequeños pagos, que no muchos están dispuestos a asumir, ya sea para recibir dinero de familiares o para pagos por la venta de algún artículo que ya no necesitan.

De este modo, la red de tiendas busca ofrecer a sus clientes de la máxima confianza y dotarlos de todos los servicios que puedan mejorar su calidad de vida y hacérsela más sencilla.

Por este motivo, la cadena de franquicias Tecnyshop sigue apostando por reforzar las técnicas de venta cruzada en sus puntos de venta, ofreciendo a sus franquiciados todas las herramientas posibles para rentabilizar al máximo su negocio, al mismo tiempo que se posiciona como una red sólida y necesaria para el día a día de las personas.

En Tecnyshop, son conscientes de que las tiendas de barrio y el comercio de proximidad son los puntos que más se benefician de estos servicios, y estar situados a pie de calle significa un apoyo grande a su actividad.

Sobre Tecnishop

La franquicia Tecnyshop es la cadena de tiendas especializadas en telefonía y tecnología más sólida del panorama español. Lidera servicios de operadores telefónicos (más de 14 operadores, además de su operador móvil propio, Mobilfree). Suma un portfolio de servicios que completa un punto de venta impecable.

Además, la franquicia Tecnyshop lidera el programa de propia creación ATC (Atención Técnica Continua), a través del cual sus franquiciados cuentan con un avanzado sistema de fidelización que se encarga de mantener al día las ofertas de sus clientes mediante nuevas propuestas de mejora de tarifas y servicios.

