Erum Vial comercializa la baliza V16 conectada con un 21% de descuento en el Día sin IVA de MediaMarkt

Erum Vial, fabricante líder que brinda soluciones de seguridad vial y movilidad sostenible, anuncia una promoción que no se puede ignorar: su innovadora baliza PF Led One V16 está rebajada un 21% con motivo del Día sin IVA de MediaMarkt. A partir del domingo 28 de mayo a las 21:00 horas y hasta el martes 30 a las 8:59 AM, los conductores tendrán la oportunidad de adquirir este dispositivo revolucionario a un precio altamente atractivo.

La baliza PF Led One V16, fabricada completamente en España y promocionada en reconocidos canales de televisión, representa una solución inteligente y conectada a la Dirección General de Tráfico (DGT), diseñada específicamente para mejorar la seguridad de las carreteras. Gracias a su avanzada tecnología de geolocalización, los conductores podrán transmitir en tiempo real a la DGT la ubicación precisa de su vehículo en caso de avería o accidente en la vía. Una respuesta rápida y efectiva que puede marcar la diferencia en situaciones críticas.

Dentro de las ofertas del Día sin IVA de MediaMarkt, también se encuentra la baliza PF Led ONE V16 Eco Black Edition, otra señal V16 conectada fabricada por Erum Vial. Esta versión ecológica, fabricada con plástico reciclado y respaldada por la certificación ISO 14006 en ECOSIDESEÑO, se destaca por su compromiso con el cuidado del medio ambiente. Es el único dispositivo V16 geolocalizado en el mercado que ha sido creado con dos propósitos fundamentales: proteger a las personas y preservar el entorno natural.

La baliza PF Led ONE transmite de forma instantánea la señal de socorro y la ubicación precisa del vehículo a la DGT cuando el conductor activa la baliza después de sufrir una avería o accidente. Gracias a su tecnología de vanguardia, que incluye geolocalización y características técnicas de primer nivel, este producto se distingue de otras propuestas disponibles en el mercado. Es la elección ideal para cualquier conductor que desee adquirir un producto de calidad, fabricado en España y adecuado para todo tipo de vehículos.

En resumen, la baliza PF Led One V16 es una oportunidad excepcional para que los conductores inviertan en un producto innovador y sostenible que se preocupa por su seguridad en las carreteras españolas. Aprovechando el Día sin IVA de MediaMarkt, los interesados podrán adquirir la baliza PF Led One V16 de Erum Vial a un precio reducido y contribuir así a mejorar la seguridad vial en las carreteras, protegiendo tanto a ellos mismos como a sus acompañantes.

«No dejes pasar esta oportunidad única de obtener una baliza conectada de uso obligatorio con un 21% de descuento. Acércate a MediaMarkt y descubre la excelencia en seguridad vial con PF LED ONE», explican desde Erum Vial.

Fuente Comunicae