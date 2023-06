Álex Gómez de Freepik, premio a Mejor CTO 2023

Por primera vez en el país, se ha puesto de relieve la importancia de la figura de los directivos y directivas de tecnología con un premio que hace hincapié en el valor que esta figura aporta a las compañías, pero también a los avances tecnológicos. Se trata de un perfil clave para el crecimiento de las empresas que navega entre el negocio y la tecnología y posee un gran peso en la gestión humana de sus equipos IT.

Entre las candidaturas finalistas estuvieron Angélica Lozano (CTO de mLean), Alberto Asuero (CTO de Carto) o Darío Rodríguez (CTO de Destinia), entre otras. Todas ellas con experiencia de más de 10 años en el sector y un cargo consolidado como CTO.

El proceso de votación fue abierto y participaron más de 1.400 personas diferentes, todo un hito para la organización que destaca la buena acogida del premio. «Cada año intentamos innovar y estamos muy contentos con la participación. Es un gran reflejo de lo viva que está la Comunidad y una señal más de que el sector valora el trabajo de los directivos y directivas de tecnología y que la sociedad civil comienza a valorar cómo la tecnología les aporta soluciones», apunta Chaume Sánchez, CEO de GeeksHubs e impulsor de la iniciativa.

Este primer Premio a Mejor CTO ha recaído en Álex Gómez de Freepik, empresa tecnológica y líder internacional en la producción y distribución de contenidos gráficos y audiovisuales, donde lleva más de 7 años y ha vivido el proceso de internacionalización y el paso de 30 empleados a más de 600. Sin embargo, los inicios de Álex con la informática se remontan a los 11 años, cuando ya comenzó a tener interés por los dispositivos tecnológicos, para acabar graduándose como ingeniero informático por la Universidad de Málaga. Tras pasar por varias consultoras y empresas tecnológicas, emprendió una startup de cultura musical que le hizo recaer en Empirical Evidence y Tumblr.io, entre otras.

Para Álex este premio «es un reconocimiento hacia el equipo y la empresa dónde trabajo. Tengo la suerte de participar y ayudar a muchas personas que son las que realmente lo hacen posible». También quiso hacer mención a su familia: «por aguantar mi ausencia mientras yo me dedico a la tecnología». Además, Gómez hizo mención al gran talento tecnológico que reside en España y se pudo comprobar entre los asistentes del Congreso CTO Summit: «que sigan existiendo eventos como este para demostrar lo que somos capaces de hacer, compartir conocimientos y ser más y mejores».

El origen del premio es un paso más en firme de la compañía GeeksHubs, que desde hace una década trabaja para poner en valor el talento tecnológico a través de la formación y la selección IT. Como organizadores del congreso CTO Summit han querido seguir explorando nuevos caminos que refuercen la figura del CTO en las compañías y en la sociedad. Por ello, el Premio GeeksHubs a Mejor CTO 2023 se entregó durante el congreso, que este año congregó a casi 700 profesionales del sector y contó con el apoyo de Topcon Mirage Technologies, València Activa, BigBuy y Codurance. Así como de Capchase, Dekalabs, Fundación LAB, HP, IBM, Mercadona IT, OkMobility, Plug and Play – Aquaservice, Seidor Nubersia, Sales Layer, Sesame, Slimbook, Allfunds, Stickermule, Laberit, RegalosPublicitarios.com y Las Naves.

Fuente Comunicae