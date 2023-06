Maxi-Cosi y ‘La vida es Bella’ de Alice Campello en El Corte Inglés Pozuelo

«Para mí la maternidad es lo mejor que me ha pasado en la vida. Me lo paso súper bien con mis hijos, juego muchísimo con ellos. Me ha cambiado la vida por completo, pero lo volvería a hacer 1000 veces más.» dice una sonriente Alice.

La celebrity, que ya ha utilizado los productos Maxi-Cosi para todos sus hijos, apreciando tanto su calidad como la elegancia del diseño, ha elegido el sistema de viaje Maxi-Cosi Leona² Luxe para la llegada de su pequeña Bella, de ahí que la campaña lleva su nombre.

«La vida es Bella significa haber cumplido mi sueño, es tener una familia numerosa y ahora la llegada de la niña. Así que puedo decirlo: ¡La vida es Bella!» comenta Alice.

También la nueva Familia 360 ​​Pro, la gran innovación de la marca. Anclada a la base FamilyFix 360 Pro, con la revolucionaria tecnología SlideTech™, Pebble 360 ​​Pro gira y se desliza hacia fuera del coche para ofrecer más espacio para subir y bajar al bebé. Cuando es más mayor, cambia a la Pearl 360 Pro en la misma base y, gracias a la innovadora tecnología Maxi-Cosi SlideTech™, evita los dolores de espalda, golpes en la cabeza y fatiga durante el uso diario en el coche.

«Elijo Maxi-Cosi para mis hijos porque para mí es la marca más cómoda y elegante. Es bonita de ver, pero al mismo tiempo es muy cómoda. Y al final cuando eres madre todo tiene que ser muy cómodo y tiene las 2 partes: la parte estética y la parte de comodidad, que para mí es muy importante», dijo entusiasmada Alice Campello.

Esta campaña omnicanal que se inició en las redes sociales con el nacimiento de Bella, llegó el día 5 de junio a las tiendas físicas de puericultura de España. Para inaugurarlo, Alice Campello asistió al centro El Corte Inglés Pozuelo y se fotografió junto al espacio dedicado con su imagen.

Para más información, visitar https://www.maxi-cosi.es/

Fuente Comunicae