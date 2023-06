Record go consolida su posicionamiento en Portugal con una nueva oficina en Faro

Record go, empresa de alquiler de vehículos y soluciones de movilidad, anuncia la apertura de su tercera oficina en el país luso, en las inmediaciones del aeropuerto de Faro. La nueva oficina, situada en Estrada do Aeroporto – Monte Cheles, se suma a las existentes en Porto y Lisboa, con las que Record go dio el salto al país en 2020.

El Algarve se trata de un enclave turístico estratégico y la segunda región más elegida cada año por los turistas que eligen Portugal para sus vacaciones. Su capital, Faro, es el punto de entrada de todos los que llegan al sur del país en avión. Así, con esta nueva apertura, la compañía consolida su presencia en el país y se establece como una opción de alquiler de vehículos para aquellos usuarios que visiten o residan en el sur de Portugal.

En la delegación ofrecerán una amplia selección de vehículos de alquiler, desde pequeños utilitarios hasta amplios y cómodos SUV y vehículos premium. Así como una amplia gama de servicios que permitirán al usuario elegir la opción de alquiler que mejor se adapte a sus necesidades y disfrutar de una experiencia de viaje completa y sin preocupaciones. Su horario habitual será de 7:00 horas de la mañana a 23:00 de la noche.

Un negocio que se expande

Esta reciente inauguración se enmarca en el plan de expansión en el que la compañía lleva sumida los últimos años. La oficina, se suma a las 29 oficinas con las que cuenta en los principales destinos turísticos de España, Grecia y Portugal, emplazadas tanto en los centros de las ciudades como en las inmediaciones de Estaciones y Aeropuertos. Además, recientemente, la compañía ha aterrizado en Italia con la apertura de 4 nuevas oficinas, situadas también en enclaves turísticos estratégicos.

Sus oficinas cuentan con servicios tecnológicos punteros, como la digitalización de todos sus procesos y contratos para minimizar los tiempos de gestión y poder ofrecer al usuario un alquiler cómodo, rápido, transparente y accesible, convirtiendo a Record go en una opción cómoda y flexible para el usuario.

Fuente Comunicae