Grid Dynamics lanza AI Focus Groups Starter Kit

Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) (Grid Dynamics), líder en servicios y soluciones de transformación digital a nivel empresarial, anunció hoy el lanzamiento de su AI Focus Groups Starter Kit, la última oferta de la línea de potentes soluciones generativas basadas en IA de la compañía. El AI Focus Groups Starter Kit permite a los clientes empresariales de cualquier sector crear capacidades nuevas, más rápidas, más eficientes y menos costosas para analizar el contenido generado por el usuario a través de fuentes de datos dispares y hacer operativas las perspectivas obtenidas, un reto importante para las empresas de hoy en día.

El kit de inicio tiene un enorme potencial para cambiar la forma en que los equipos de marketing trabajan con los contenidos generados por los usuarios y los grupos de discusión de clientes. Utiliza grandes modelos lingüísticos para analizar las reseñas de los clientes, las publicaciones en redes sociales, los comentarios y otros tipos de contenidos y eventos generados por los usuarios, y crea grupos de discusión de IA compuestos por personas virtuales que coinciden con el comportamiento del público objetivo de una marca en el mundo real. Los equipos de marketing pueden interactuar con estos personajes mediante interfaces conversacionales para obtener comentarios y sugerencias sobre los productos de la marca, los mensajes y las próximas publicaciones en las redes sociales, y realizar otras actividades que normalmente requieren una costosa investigación de los clientes mediante grupos de discusión reales.

El recién presentado AI Focus Groups Starter Kit de Grid Dynamics es una sofisticada solución que combina la tecnología de IA Generativa con una avanzada experiencia en el sector para lograr resultados empresariales reales. La experiencia necesaria para crear esta solución empresarial es difícil de replicar y diferencia a Grid Dynamics como líder en IA empresarial. Esta experiencia también ayuda a atraer a los mejores talentos necesarios para impulsar el crecimiento continuo de la empresa y mantener su cultura de excelencia en ingeniería. La inversión continua de Grid Dynamics en IA encarna el compromiso de la compañía con su marco de crecimiento GigaCube, que identifica la Innovación y el fortalecimiento de su ecosistema de socios como pilares fundamentales del éxito a largo plazo de la compañía.

«Grid Dynamics tiene una larga y orgullosa historia de ayudar a los clientes empresariales a aprovechar el poder de la IA. De cara al futuro, nos centramos en ampliar nuestra cartera de soluciones de IA Generativa innovadoras y específicas del sector que ofrezcan un impacto empresarial inmediato y de alto valor para los clientes», afirma Ilya Katsov, vicepresidente de Tecnología de Grid Dynamics. «Nuestros equipos de I+D, que trabajan en estrecha colaboración con nuestros clientes y la red de los mejores socios del sector, han desarrollado una estrategia de IA Generativa multisectorial y una hoja de ruta de soluciones. Estamos entusiasmados con el rápido progreso en la implementación de esta hoja de ruta y el lanzamiento de este nuevo kit de inicio que amplía nuestras capacidades para resolver los desafíos más complejos de nuestros clientes y promover el avance de la IA empresarial».

Es posible obtener más información sobre el kit de inicio para grupos focales de IA de Grid Dynamics visitando esta página. Explorar otras soluciones de IA desarrolladas por Grid Dynamics, incluyendo AI-Powered Data Analytics y Generative AI for Images.

Acerca de Grid Dynamics

Grid Dynamics (NASDAQ: GDYN) es un proveedor de servicios de tecnología nativa digital que acelera el crecimiento y refuerza la ventaja competitiva para las empresas Fortune 1000. Grid Dynamics ofrece servicios de consultoría e implementación de transformación digital en experiencia del cliente omnicanal, big data, analítica, búsqueda, inteligencia artificial, nube y DevOps, y modernización de aplicaciones. Grid Dynamics logra una alta velocidad de comercialización, calidad y eficiencia mediante el uso de aceleradores de tecnología, una cultura de entrega ágil y su grupo de talento de ingeniería global. Fundada en 2006, Grid Dynamics tiene su sede en Silicon Valley y oficinas en Estados Unidos, México, Reino Unido, Europa e India. Para obtener más información sobre Grid Dynamics, visitar www.griddynamics.com o seguir en Facebook, Twitter y LinkedIn.

Declaraciones prospectivas

Esta comunicación contiene «declaraciones a futuro» en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 que no son hechos históricos, e implican riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales de Grid Dynamics difieran materialmente de los esperados y proyectados. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de terminología prospectiva, incluyendo las palabras «cree», «estima», «anticipa», «espera», «pretende», «planea», «puede», «hará», «potencial», «proyecta», «predice», «continúa» o «debería», o, en cada caso, sus variaciones negativas u otra terminología comparable. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, citas y declaraciones relativas a los beneficios de la IA generativa, las capacidades de los productos, el marco de olor, la estrategia de crecimiento GigaCube y el crecimiento futuro de la empresa.

Estas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres significativos que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados esperados. La mayoría de estos factores están fuera del control de Grid Dynamics y son difíciles de predecir. Los factores que pueden causar tales diferencias incluyen, pero no se limitan a cualquier factor que limite las capacidades de sus productos, los beneficios de sus productos y el crecimiento y la estrategia de crecimiento de su empresa

Grid Dynamics advierte que la anterior lista de factores no es exclusiva. Grid Dynamics advierte a los lectores que no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, que sólo son válidas en la fecha en que se realizan. Grid Dynamics no asume ni acepta ninguna obligación o compromiso de divulgar públicamente ninguna actualización o revisión de ninguna declaración prospectiva para reflejar cualquier cambio en sus expectativas o cualquier cambio en los acontecimientos, condiciones o circunstancias en las que se basa dicha declaración. Más información sobre los factores que podrían afectar materialmente a Grid Dynamics, incluyendo sus resultados de operaciones y situación financiera, se establece en la sección «Factores de Riesgo» del informe anual de la Compañía en el Formulario 10-Q presentado el 4 de mayo de 2023, y en otras presentaciones periódicas, Grid Dynamics hace con la SEC.

