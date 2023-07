Repara tu Deuda Abogados cancela 30.000€ a una mujer en Gavà (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Cataluña. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº6 de Gavà (Barcelona) ha dictado el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de una mujer de la localidad que había acumulado una deuda de 30.000 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

Las personas como ella que acuden a la Ley de Segunda Oportunidad comprueban en muy poco tiempo cuáles son los beneficios de quedar exoneradas de todas sus deudas. Así, logran salir de los listados de morosidad que tanto les perjudica en su vida económica. No sólo eso, sino que dejan de recibir las angustiantes llamadas por parte de los bancos y entidades financieras, lo cual les alivia en su día a día. Además, pueden volver a solicitar financiación para invertir en negocios y registrar bienes a su nombre.

Cada vez son más las personas que solicitan acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad para empezar de nuevo desde cero. Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde que fuera fundado en septiembre del año 2015 -mismo año en el que se aprobó la ley- a numerosas personas que estaban en situación desesperante por no saber cómo salir de la coyuntura en la que se encontraban. Hasta la fecha, han sido más de 20.000 particulares y autónomos quienes han acudido a sus servicios para acabar con sus deudas e iniciar una nueva vida.

El despacho de abogados realiza un análisis previo de la coyuntura en la que se encuentra cada persona para ver si puede ser beneficiaria de la Ley de Segunda Oportunidad. Hasta la fecha, ha logrado superar la cifra de 150 millones de euros exonerados a personas procedentes de todas las comunidades autónomas y la previsión es que esta cantidad siga creciendo en las próximas fechas como consecuencia del número de consultas que se reciben cada día y también por los trámites que ya están en marcha.

Esta legislación permite a particulares y autónomos quedar exonerados del pago de sus deudas siempre que actúen de buena fe, ofreciendo toda la documentación requerida para demostrar la insolvencia, que el importe debido no supere los 5 millones de euros y que no hayan sido condenados por delitos socioeconómicos en los diez últimos años. A los que no pueden acogerse a este mecanismo, el despacho también les ofrece la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.

Repara tu Deuda abogados cuenta con una app disponible para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara, que permite la reducción de los costes derivados del procedimiento, un control exhaustivo, así como reuniones con los abogados mediante videollamadas.

