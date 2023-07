Javier Cárdenas entrevista a una exonerada de Girona (Catalunya) gracias a Repara tu Deuda Abogados

El presentador del programa ‘Levántate OK’, Javier Cárdenas, ha entrevistado a una persona sin deudas que ha quedado libre de ellas gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en su tramitación, ha llevado el caso de esta exonerada, vecina de Girona (Catalunya), que ha logrado verse liberada del pago de 25.982 euros a través de esta herramienta. VER SENTENCIA

Como ella misma explica, «mi historia empezó cuando me vi desesperada. Ya no llegaba a final de mes y estaba llena de deudas. No sabía qué más hacer, hasta que vi un anuncio de Repara tu Deuda y decidí intentarlo, aunque con mucho miedo porque no me fío de esas cosas. Hasta que un día me llamaron y me dijeron que ya dieron un veredicto y que estoy absuelta». ENTREVISTA COMPLETA

El Juzgado de Primera Instancia nº1 de Girona (Catalunya) ha dictaminado que puede empezar de nuevo desde cero ya que cumplía los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. De hecho, el importe de la deuda no era superior a los 5 millones de euros, la concursada no había cometido ningún delito socioeconómico en los diez últimos años y había actuado en todo momento de buena fe.

Javier Cárdenas ayuda al despacho a intentar que cada vez más personas sean conocedoras de la existencia de esta legislación. Y es que ha sido nombrado defensor del cliente de Repara tu Deuda. Ello supone que cualquier persona interesada en acudir a este mecanismo o que tenga algún tipo de consulta pueda escribirle al siguiente correo electrónico: cardenas@reparatudeuda.es

Según aseguran los abogados de Repara tu Deuda, «contar con Javier Cárdenas para la difusión de los casos reales de personas exoneradas es muy importante. Y es que ofrecemos un servicio de gran relevancia para la sociedad y es fundamental que todos los endeudados sepan que existe un mecanismo previsto para la cancelación de sus deudas que funciona».

Javier Cárdenas seguirá ofreciendo en su programa ‘Levántate OK’, en Okdiario, las historias de los exonerados que así lo deseen. Sus testimonios en primera persona sirven a otros que han comenzado el procedimiento a ofrecerles un mensaje de ánimo y esperanza y también ofrecen certezas a quienes aún dudan acerca de empezar el proceso.

Desde que fuera creado en septiembre de 2015, Repara tu Deuda Abogados ha logrado superar la cifra de 150 millones de euros cancelados a sus clientes. Ello le lleva a ser el claro líder en el mercado de cancelación de deudas gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad.

El despacho también ofrece a quienes no pueden acogerse a esta herramienta el análisis de los contratos firmados con bancos y entidades financieras para ver si existe algún tipo de cláusula abusiva. Esto puede implicar la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.

