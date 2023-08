Polaris Renewable Energy anuncia una oferta pública de adquisición normal

Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) («Polaris» o la «Compañía») anunció hoy que la Bolsa de Valores de Toronto («TSX») ha aceptado su notificación de intención de proceder con una oferta de emisor de curso normal («NCIB»).

En virtud del NCIB, Polaris puede adquirir hasta 2.048.273 de sus acciones ordinarias («Acciones»), lo que representa aproximadamente el 10% de la capitalización bursátil de la Sociedad (tal y como se define este término en el Manual de la Sociedad TSX) durante el periodo de doce meses que comienza el 23 de agosto de 2023 y finaliza el 22 de agosto de 2024. A 18 de agosto de 2023, la Sociedad tenía 21.025.775 acciones emitidas y en circulación, y su capital flotante estaba formado por 20.482.730 acciones.

El volumen medio diario de negociación de las acciones en la TSX durante los seis meses naturales más recientes anteriores al inicio del NCIB fue de 29.942 acciones. En consecuencia, de conformidad con las normas de la TSX, la Sociedad podrá comprar hasta 7.485 acciones en la TSX en virtud del NCIB durante cualquier día de negociación, sin perjuicio de la capacidad de la Sociedad para comprar acciones adicionales en virtud de la exención de compra en bloque de la TSX. Las acciones adquiridas al amparo del NCIB serán canceladas.

El Consejo de Administración de la Sociedad considera que la existencia del NCIB proporciona a la Sociedad flexibilidad para gestionar su posición de capital. El NCIB permitirá a la Sociedad utilizar, cuando se considere oportuno, su efectivo disponible para aumentar el valor para los accionistas y redunda en beneficio de la Sociedad y sus accionistas. A 30 de junio de 2023, la Sociedad disponía de 37,3 millones de dólares estadounidenses de efectivo consolidado no restringido.

Aunque la Sociedad tiene la intención de comprar acciones al amparo del NCIB, no puede garantizarse que se vaya a completar ninguna compra. El calendario y el importe de las compras, en su caso, en virtud del NCIB están sujetos a la discreción de la dirección en función de diversos factores, incluidas las condiciones imperantes en el mercado. Polaris efectuará todas las compras realizadas al amparo del NCIB al precio de mercado vigente, más las comisiones de intermediación aplicables, a través de las instalaciones de la TSX y de sistemas de negociación canadienses alternativos.

Sobre Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. (anteriormente, Polaris Infrastructure Inc.) es una empresa canadiense que cotiza en bolsa y se dedica al desarrollo, construcción, adquisición y explotación de proyectos de energías renovables en América Latina.

La empresa opera en 5 países latinoamericanos e incluye una central geotérmica (~72 MW), 4 centrales hidroeléctricas de pasada (~33 MW) y 3 proyectos solares (fotovoltaicos) en funcionamiento (~35 MW).

