DLT Resolution Inc. adquirirá a AbleDocs

La adquisición, que se está llevando a cabo en virtud de un memorando de entendimiento, se ajusta a la estrategia de crecimiento a largo plazo de DLT Resolution Inc. y a su compromiso de mejorar su cartera ampliando su alcance en mercados clave.

«En AbleDocs, siempre hemos estado comprometidos con el crecimiento y la innovación en la prestación de soluciones de accesibilidad digital», dijo Adam Spencer, el Presidente y CEO de AbleDocs. «Esta adquisición permite a AbleDocs continuar con su investigación y desarrollo de vanguardia que posicionará a la empresa a la vanguardia de la industria, permitiéndonos establecer nuevos puntos de referencia en accesibilidad digital».

«En este momento crucial, estamos preparados para dar un importante paso adelante en la mejora de nuestra oferta a través de una posible adquisición», declaró Drew Reid, Presidente Ejecutivo de DLT Resolution Inc. «Aunque el acuerdo sigue estando en fase de memorando de entendimiento, nuestro impulso está alimentado por una visión compartida de innovación, excelencia y creación de valor para nuestros estimados clientes y partes interesadas».

Aspectos más destacados

– Múltiples adquisiciones complementarias: En colaboración, DLT Resolution Inc. y AbleDocs trabajan para finalizar múltiples adquisiciones en su primer año, con la misión colectiva de acelerar el crecimiento y ampliar su huella en el mercado.

– Reinventar soluciones: Ambas están bien posicionadas para presentar un conjunto de productos de accesibilidad digital revitalizados e innovadores. Estas soluciones de vanguardia están preparadas para redefinir los puntos de referencia del sector y abordar con eficacia la dinámica cambiante del mercado.

De cara al futuro

Ambas empresas están entusiasmadas con las oportunidades que les aguardan y se comprometen a llevar a cabo una transición fluida que mantenga los valores, la calidad y la integridad que sus clientes y accionistas esperan de ellas.

Acerca de AbleDocs

AbleDocs ofrece productos y servicios de accesibilidad digital que ayudan a garantizar el cumplimiento de la accesibilidad de grandes volúmenes de documentos, pruebas, formación y conformidad web. AbleDocs es la única empresa que asegura la conformidad de todos los archivos que produce con una cobertura de responsabilidad civil garantizada de 10.000.000 de dólares. Su oferta incluye ADService, ADScan, ADStream, ADLegacy, ADTraining, ADAudit y Grackle Suite.

Para más información, visitar abledocs.com.

Acerca de DLT Resolution Inc.

DLT Resolution Inc. opera actualmente en tres segmentos industriales de alta tecnología: Aplicaciones Blockchain y Seguridad Cibernética; Software Como Servicio (SAAS) incluyendo Voto Electrónico Remoto, Telecomunicaciones; y Servicios de Datos que incluye Captura de Imágenes, Recopilación de Datos, Servicios de Centro Telefónico de Datos y Procesamiento de Pagos. Sus clientes representan a algunas de las principales empresas de diversos sectores. DLT Resolution ayuda a las organizaciones que tienen facturas, libros de contabilidad, extractos, aplicaciones, encuestas, programas de recompensas para empleados y clientes y una amplia gama de otras funciones no esenciales a beneficiarse de la gestión de datos. DLT Resolution también opera un Intercambio de Información Sanitaria que proporciona la capacidad de solicitar y recuperar información y registros médicos al tiempo que satisface todas las demandas actuales de Seguridad y Cumplimiento de HIPAA, PIPEDA y PHIPA. A través de RecordsBank, la empresa ofrece una pasarela en línea fácil de usar a su sistema centralizado para que pacientes, abogados y aseguradoras recuperen y accedan a historiales médicos.

Más información en www.dltresolution.com.

