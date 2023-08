Repara tu Deuda Abogados cancela 79.000€ en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Madrid. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº18 de Madrid ha dictado el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de una mujer con una deuda de 79.000 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: «su estado de insolvencia se originó a raíz de la solicitud de crédito para montar un negocio. Inicialmente, generó los ingresos necesarios para ir abonando las cuotas de los créditos solicitados y cubrir los gastos familiares más básicos. No obstante, llegó un momento en el que dicho negocio empezó a generar deudas, y se vio obligada a cerrarlo. Para poder cubrir sus gastos más básicos, utilizó tarjetas de créditos con la intención de poder devolver los intereses generados cuando su situación económica mejorase».

Según afirman desde Repara tu Deuda, «España aprobó en el año 2015 la Ley de Segunda Oportunidad. Estamos ante una legislación nacida hace más de 100 años en Estados Unidos y a ella se han acogido todo tipo de personas que han caído en un bucle de sobreendeudamiento. Su espíritu es ofrecerles una segunda oportunidad para que no tengan que vivir ahogados de por vida por deudas que no pueden asumir».

Repara tu Deuda Abogados fue fundado en septiembre del año 2015, siendo el pionero en la tramitación de esta ley. Hasta la fecha, ha logrado superar ya la cifra de 160 millones de euros exonerados a sus clientes, lo que le convierte en líder en este mercado de cancelación de deudas de particulares y autónomos.

El despacho de abogados cuenta con más de 20.000 clientes, procedentes de todas las comunidades autónomas de España. La previsión es que esta cifra siga aumentando debido al mayor conocimiento de esta ley y también como consecuencia de que los propios exonerados explican su historia de éxito a otros que están dudando acerca de si empezar o no el proceso.

Esta legislación permite que tanto particulares como autónomos puedan quedar exonerados de sus deudas siempre que cumplan una serie de requisitos. Entre ellos, es fundamental que el concursado no supere los 5 millones de euros de deuda, que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que actúe en todo momento de buena fe. A quienes no pueden acogerse a esta herramienta, el despacho también les ofrece la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas a través del estudio del análisis de los contratos firmados con bancos y entidades financieras para comprobar si existe alguna cláusula abusiva y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

Fuente Comunicae