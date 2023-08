Repara tu Deuda Abogados cancela 178.069€ en Barcelona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad

El Juzgado de Primera Instancia nº50 de Barcelona ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un hombre que ha quedado así exonerado de una deuda de 178.069 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, «sus hermanos solicitaron una hipoteca para su madre. El deudor tenía 18 años y no entendía muy bien los detalles de todo. No ha salido bien el préstamo con la hipoteca porque no podían hacerle frente y el concursado acabó cayendo en una situación de sobreendeudamiento».

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015 y, si bien algunas personas desconocen la existencia de esta legislación, cada vez son más quienes acuden a este mecanismo para cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente.

Los casos de éxito que se demuestran a través de sentencias son fundamentales para ofrecer confianza a quienes se acercan a sus oficinas. En este sentido, además, algunos de los exonerados deciden contar su historia en primera persona para animar a otros a que comiencen el proceso y ofrecen un impulso a quienes dudan.

El despacho de abogados ha logrado hasta la fecha la cancelación de más de 160 millones de euros exonerados a sus clientes gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. Más de 20.000 particulares y autónomos han confiado en los servicios del bufete para empezar desde cero.

Bertín Osborne, nueva imagen de Repara tu Deuda Abogados, colabora con el despacho de abogados para hacer más cercana esta legislación entre todo tipo de públicos. «Estamos ante una herramienta que permite a personas arruinadas -declaran los abogados- empezar una nueva vida. Es por este motivo que resulta muy importante que no quede nadie en esta situación sin saber que puede acudir a este mecanismo, reactivándose en la economía».

Para poder acogerse a esta legislación, es necesario cumplir previamente una serie de requisitos. En líneas generales basta con que el concursado no acumule una deuda superior a los 5 millones de euros, que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años (tales como un robo o una estafa) y que actúe en todo momento de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos. Las personas que no pueden acudir a esta herramienta pueden cancelar sus tarjetas de créditos, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas. Para ello, el despacho analizará los contratos firmados con bancos y entidades financieras para ver si existe alguna cláusula abusiva y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

Fuente Comunicae