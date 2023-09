Repara tu Deuda Abogados cancela 46.000€ en A Coruña (Galicia) con la Ley de Segunda Oportunidad

El Juzgado de Primera Instancia nº1 de A Coruña (Galicia) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de una mujer que ha quedado así exonerada de una deuda de 46.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, «su estado de insolvencia se originó a causa de que sus padres enfermaron. Tuvo que viajar a su país y, a causa de ello, solicitó tarjetas de crédito y préstamos. Su exmarido también pidió varios préstamos, pero él no los pagaba y al ser ella la titular se tenía que hacer cargo. A pesar de tener un trabajo, su nómina no daba para pagarlo todo. Por culpa del COVID-19, debió quedarse en su país, sin poder regresar, y estuvo durante un año en situación de ERTE. Por este motivo, no pudo hacer frente a todos los pagos debidos».

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. Desde entonces, cada vez más personas son conocedoras de que existe una herramienta legal prevista para cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente.

Para triunfar en el proceso, es fundamental ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado. Es por esta razón que el bufete publica todas las sentencias dictadas por los juzgados españoles de los casos en los que ellos han participado. Hasta la fecha, ha conseguido superar la cifra de 170 millones de euros exonerados a sus clientes, que proceden de las diferentes comunidades autónomas. «Nuestros casos -explican los abogados del despacho- se pueden demostrar también a través de nuestros propios clientes y sentencias en nuestra web, en las que se explican los casos de éxito».

Bertín Osborne es la imagen oficial del despacho de abogados. Por este motivo, colabora en la difusión de esta legislación para que sea cada vez más conocida. «Al ser una herramienta -declaran los abogados- que permite que muchas personas salgan de la situación de sobreendeudamiento en la que se encuentran, es fundamental que no quede ningún potencial beneficiario sin saber que hay una salida legal a todos sus problemas económicos».

Para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad, es necesario cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, basta con que el concursado no supere la deuda de 5 millones de euros, que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez años anteriores al inicio del proceso y que actúe siempre de buena fe. A las personas que no pueden acudir a este mecanismo, el despacho también les ofrece la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas a través del análisis con bancos y entidades financieras para ver si existe algún tipo de cláusula abusiva y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

Fuente Comunicae