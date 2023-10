Gabriel Lass en Nueva York: el artista brilla en la Gran Manzana

Gabriel Lass, cuyo talento ha dejado una huella imborrable en Italia, se embarca en un emocionante nuevo capítulo de su carrera al participar en la exposición "The Advent of Modernity, From the Beautiful to the Sublime, From Florence to New York". Este evento, que se ha llevado a cabo en la prestigiosa Galería Agora de Nueva York, marca un hito significativo en la carrera de Lass, consolidando su presencia en el escenario artístico estadounidense