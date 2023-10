Clínicas Ferraro presenta la alternativa a la liposucción: la remodelación corporal definitiva

Clínicas Ferraro se convierte en pionera en el sector de la medicina estética al contar con el método Ferraro, el único tratamiento alternativo real a la liposucción, sin anestesia general ni hospitalización, gracias a una nueva técnica de lipolisis remodelante la cual es capaz de reducir la grasa acumulada y a la vez tensar la zona de la piel tratada gracias a su técnica de retrotensado, que tonifica los tejidos a medio y largo plazo evitando que se produzca flaccidez; por todo ello se considera un tratamiento definitivo.

El tratamiento es aplicado por un equipo médico colegiado y es completamente seguro y mínimamente invasivo, permitiendo la disminución de tallas en una sola sesión.

Este tratamiento se aplica a través de microfibras que penetran en la piel empujadas por energía láser, estas microfibras trasmiten energía, y así, logran romper toda la grasa localizada formándose una sustancia oleosa que se elimina a través de las heces y del sudor por vía linfática, por ello, es un tratamiento muy seguro que no requiere quirófano ni anestesia general, solamente anestesia local. Estas microfibras provocan la generación de nuevo colágeno, reestructuran y retraen la piel para dejarla tersa y mejora pequeñas imperfecciones, como las arrugas.

El tratamiento está enfocado para personas que presentan un exceso de grasa corporal localizadas en zonas como caderas, glúteos, abdomen, cara interior de muslos, rodillas, tobillos, brazos o axilas, localizaciones, en las que se tiene mucha dificultad para que desaparezca la grasa con ejercicio o dieta.

Asimismo el tratamiento también permite eliminar grasa localizada en las áreas faciales, como el mentón, la famosa «papada», y de este modo se logra estilizar y redefinir el óvalo facial. El tratamiento también reduce las bolsas de los ojos, párpados inferiores, borde mandibular, cuello y el borde de los labios.

Es importante destacar que solo es necesaria una sola sesión para el tratamiento reafirmante por zona.

Las ventajas de este tratamiento son múltiples: no es necesaria la hospitalización, no se aplica anestesia general, solamente anestesia local, no es necesario solicitar una baja laboral, los resultados son seguros, visibles e inmediatos y son definitivos en una sola sesión, no se aplican incisiones, la convalecencia es nula o mínima, puede asociarse a otros tratamientos estéticos y es un tratamiento mucho más económico que otros pues no hay gastos de hospitalización ni de anestesistas, entre otros muchos gastos que se generan con otros procedimientos.

Ferraro, es la única clínica que en este tipo de tratamientos aplica el Recovery Médico, antes y después de la Lipolisis Plus, es una tecnología de alto rendimiento y avanzado desarrollo I+D+I que utilizan equipos como el Real Madrid o el F.C. Barcelona, que complementa el tratamiento LIPOLISIS PLUS, consiguiendo así los mejores resultados.

Según el doctor Tomás Zamora, del equipo médico de clínicas Ferraro: «una vez realizada Ia microintervención puedes incorporarte de inmediato a tu vida normal. Como única excepción recomendamos no hacer deporte durante los primeros 5 días a la realización del tratamiento». El Dr. Montalvo, añade: «los efectos se comienzan a ver a partir del día 15 y van progresando hasta los dos meses que es cuando se termina de eliminar toda la grasa».

Situada en la calle Serrano número 61, la clínica Ferraro dispone de 11 certificaciones de calidad con maquinaria europea de última generación, poniendo a disposición del público la tecnología y tratamientos más avanzados en medicina estética.

La clínica Ferraro cuenta con profesionales con una dilatada experiencia en el sector y con todos los conocimientos sobre las últimas tecnologías y tratamientos.

