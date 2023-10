FCC recoge el Premio Solidario Grupo Social ONCE Comunidad de Madrid 2023

El Grupo Social ONCE ha premiado, en la categoría de Empresa, la solidaridad del Grupo FCC por impulsar proyectos sociales, orientados a reducir aspectos como la desigualdad, la pobreza o el riesgo de exclusión social.

La entrega de este galardón tuvo lugar ayer en el salón de actos del Centro Cultural de Sanchinarro, en Madrid, durante el marco de la gala Solidarios Grupo Social ONCE Madrid 2023. La directora corporativa de Recursos Humanos del Grupo FCC, Ramona Fernández Kelly, fue la encargada de recoger este reconocimiento.

En nombre de todas las personas que conforman el Grupo FCC, Ramona Fernández Kelly agradeció al Grupo Social de la ONCE, así como al jurado de la presente edición, el haber otorgado este galardón a la compañía.

En su discurso Fernández Kelly destacó que «se nos premia por hacer algo que entendemos inherente al compromiso social de toda empresa que se precie: ser solidarios, impulsando, a través de nuestras diferentes líneas de negocio, proyectos orientados a reducir la desigualdad o el riesgo de exclusión social en las comunidades en las que trabajamos». Al mismo tiempo, añadió que «este premio, además de orgullo, representa para nosotros un enorme incentivo para seguir trabajando y esforzándonos por un mundo más justo, inclusivo, en el que la igualdad de oportunidades sea una realidad».

El Grupo FCC, a través de sus diferentes líneas de negocio realiza programas para el fomento del desarrollo social, la cultura, el deporte o la asistencia sanitaria. FCC muestra un claro compromiso con la integración de personas con discapacidad en el ámbito laboral, como elemento clave para la integración social y superación personal. Colabora con organizaciones especializadas que asesoran en la gestión del reclutamiento y apoyo a las personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Comunidad de Madrid ha estado formado por Teresa Rodríguez Peco, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Madrid; Cristina Arias Serna, consejera general de la ONCE; Mª Eugenia Carballedo Berlanga, diputada del Congreso de los Diputados; Luis Natalio Royo Paz, delegado de la ONCE Madrid; Mayte Antona López, vocal de la junta directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid; Mariano Casado Sierra, presidente de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid; Óscar Moral Ortega, presidente del CERMI Comunidad de Madrid; David Olalla Vidal, vicepresidente 1º del Consejo Territorial de la ONCE en Madrid; y Paloma Navarro de la Madriz, vicepresidenta 2ª Consejo Territorial de la ONCE en Madrid.

15 años de intensa colaboración

FCC apoya desde hace mucho tiempo distintos proyectos de la Fundación ONCE. Una colaboración intensa y muy fructífera en la que lleva comprometido más de 15 años.

Durante todo este período, el Grupo ha sido instrumento y puente para el acceso al mundo laboral de cientos de trabajadores. Muchos han pasado por la compañía como transición hacia otras empresas o actividades, otros para adquirir formación y experiencia en el mundo laboral con los que integrarse más eficazmente en el mismo y otros muchos, para quedarse en la compañía, formando parte de los equipos que hacen posible el Grupo.

Máxima distinción

Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Comunidad de Madrid 2023 son la máxima distinción que la ONCE concede a nivel autonómico, distinguiendo a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que hayan destacado por una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la Cultura Institucional del Grupo Social ONCE.

En la categoría de Institución, Organización, Entidad, ONG el Premio Solidarios el reconocimiento ha sido para la Unidad de Asistencia Jurídica de la Fundación A LA PAR, por poner en marcha este servicio de ayuda especializado, destinado a evitar los posibles abusos que sufran personas con discapacidad intelectual. Es un proyecto, creado en 2010, que trabaja en coordinación con todos los agentes jurídicos y de protección.

En el apartado de Programa, artículo o proyecto de comunicación, el galardón ha recaído en madridiario.es, periódico online de gran recorrido en la Comunidad de Madrid, con fuerte presencia en entornos políticos y sociales e inclusión de la información del Grupo Social ONCE con total normalidad y asiduidad. Sitúa la información social al mismo nivel que el resto de las noticias, también por parte de su máximo responsable, el Cronista de la Villa de Madrid, Constantino Mediavilla, quien incluye comentarios sociales en toda su actividad mediática.

El Solidarios para la Persona Física ha sido para Jesús Sanz Sebastián. Con más de 14 años de experiencia trabajando en todo el panorama nacional, como director de CANDILEJA PRODUCCIONES, se han profesionalizado en la creación de espectáculos familiares, relacionados con diferentes conceptos educativos, desarrollando proyectos escénicos de calidad en los que el teatro funciona como vía de educación y transformación social. En sus producciones participan actores profesionales sin y con discapacidad (física e intelectual) y actores con un perfil de riesgo de exclusión social para fomentar valores como la inclusión, la diversidad y la empatía.

