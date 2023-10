Tesla sigue viva: la gran oportunidad en bolsa para los vehículos eléctricos

Tesla, con un crecimiento espectacular en los mercados, lidera la revolución de los vehículos eléctricos en los mercados.

La revolución de los vehículos eléctricos ha dejado una profunda huella en la industria automotriz y en los mercados financieros globales. Según S&P Global, para el año 2030, se espera que uno de cada cuatro automóviles vendidos sea eléctrico, lo que representa un cambio sísmico en la preferencia de los consumidores y en la producción de automóviles.

Este avance no solo ha sido impulsado por la creciente conciencia ambiental, sino también por el ejemplo pionero de Tesla, una empresa que ha sacudido los cimientos de la industria y ha desafiado a los fabricantes tradicionales. En este sentido, los expertos de Freedom Finance Europe considera que es un sector en el que se encuentran grandes oportunidades, con la firma liderada por Elon Musk a la cabeza.

El liderazgo y el potencial de Tesla

Tesla es sin duda el nombre más prominente en el mundo de los vehículos eléctricos. Fundada por Elon Musk, esta empresa se ha convertido en un fenómeno global y ha logrado atraer la atención de personas de todas las esferas de la vida, incluso de aquellos que no están necesariamente interesados en los mercados bursátiles.

Desde su salida a bolsa en 2010 a un precio de 17 dólares por acción, las acciones de la compañía se han disparado a más de 260 dólares por acción. Esto representa un crecimiento impresionante del 1.464% en tan solo 13 años, lo que ha llevado a algunos a preguntarse si las acciones de Tesla han alcanzado su punto máximo.

Sin embargo, Tesla no se detiene ante la especulación, según los expertos de Freedom Finance Europe. La empresa continúa sorprendiendo al mercado con logros notables y anuncios de tecnologías revolucionarias que tienen el potencial de reducir significativamente los costos de producción de automóviles eléctricos.

Un ejemplo reciente de esto es la noticia de que la empresa está probando tecnologías para la fabricación de piezas de gran envergadura, lo que promete disminuir de manera sustancial los costos en la producción de automóviles. «Estos avances demuestran que las oportunidades de crecimiento para Tesla aún no se han agotado y que la empresa sigue liderando la carrera en el mundo de los vehículos eléctricos», apuntan estos analistas.

La empresa ha logrado un aumento del 40% en las entregas de vehículos en 2022, y se encamina a aumentarlas en otro 37% este año. Además, Tesla está a punto de lanzar nuevos productos emocionantes, incluyendo el altamente anticipado Cybertruck y el Tesla Semi.

El Cybertruck, programado para estar disponible para los clientes a principios de 2024, promete generar una estimada de 8.000 millones en ingresos anuales. Esto supera las estimaciones convencionales y sugiere un crecimiento aún mayor para los años 2024 y 2025.

Por otro lado, el Tesla Semi, un camión eléctrico que ya está en producción, debería generar alrededor de 12.500 millones en ingresos anuales en los próximos años, una cifra que también supera las previsiones convencionales.

La unidad de negocio de Tesla dedicada a la generación y almacenamiento de energía, conocida como «EG&S,» también está en ascenso. Los ingresos de EGS en el último trimestre alcanzaron 1.510 millones, lo que representa un aumento del 83% con respecto al año anterior. Durante la primera mitad de 2023, los ingresos de EGS aumentaron en un 105% con respecto al mismo período en 2022. El Tesla Megapack, un sistema masivo de almacenamiento de energía, está experimentando una alta demanda y se espera que las ventas continúen creciendo, por lo que podría ser una interesante oportunidad, según los expertos de Freedom Finance Europe.

Los riesgos en el camino de Tesla

No obstante, a pesar de estas perspectivas positivas, no se puede ignorar que Tesla se enfrenta ciertos riesgos. «La creciente competencia de fabricantes tradicionales y empresas de próxima generación que buscan ganar participación en el mercado podría representar un desafío. Además, la rentabilidad de Tesla podría recuperarse más lentamente de lo esperado y no alcanzar los niveles anteriores de alta rentabilidad», comentan estos expertos.

A ello hay que sumarle que las condiciones macroeconómicas desafiantes podrían seguir ejerciendo presión sobre el negocio de Tesla y afectar negativamente su cotización en bolsa.

Además, el crecimiento de los ingresos y las ganancias de Tesla podría ser más lento de lo previsto, lo que resultaría en una disminución en las múltiples bursátiles y un precio de las acciones más bajo. Los proyectos futuros de Tesla también podrían no alcanzar el mismo nivel de éxito que sus populares Model 3 y Model Y.

«Si bien existen riesgos, como la competencia creciente y la volatilidad económica, el impulso detrás de los vehículos eléctricos es innegable», apuntan desde Freedom Finance Europe. Los inversores y entusiastas de la tecnología están observando con atención este emocionante capítulo en la historia de la movilidad y la sostenibilidad, que está redefiniendo la forma en que se conduce y la forma en que se invierte. La revolución de los vehículos eléctricos es más que una tendencia; es un cambio fundamental en la industria automotriz y en los mercados financieros globales.

