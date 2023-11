Las españolas apuestan por la reproducción asistida, según los expertos de Clínicas EVA

«La maternidad es un reto para la mujer moderna». Bajo esta frase de Mercedes Morales, nueva responsable de la red de fertilidad más grande de España, Clínicas EVA, se encuentran aspectos sociales de relevancia que dibujan un escenario de natalidad completamente distinto al de generaciones anteriores.

Hasta los años 70, la incorporación de la mujer al trabajo era nula, para pasar a ser incipiente e ir, año tras año, aumentando de manera discreta. Dicha incorporación no sólo está hoy superada, sino que en el siglo XXI la lucha femenina en el mundo laboral ha pasado a ser por la equiparación de salarios y el acceso a los puestos de responsabilidad.

Este deseo de afianzar las carrera profesional de la mujer de hoy compite, de momento, y a pesar de los avances significativos que se están logrando en materia de conciliación, con la posibilidad de ser madre y conjugar ambas áreas relevantes de la vida. Por ello, y también por los cambios económicos aparejados a crisis sociopolíticas, la mujer retrasa su maternidad. Y lo hace esperando las circunstancias idóneas para lograrlo.

Este contexto, explica Mercedes Morales, es el que ha propiciado lo que se viene llamando boom de la reproducción asistida, y que comenzó alrededor de 2012, con la generalización en cuanto y conocimiento y demanda de sus técnicas. Desde entonces, y según la experiencia de los profesionales de EVA, someterse a una Fecundación In Vitro o a una Inseminación Artificial ya no tiene que ver exclusivamente con problemas endógenos asociados a la infertilidad. Tras el incremento del 11,7% entre 2019 y 2021 que destaca la SEF en un reciente comunicado, se encuentran enfermedades como la endometriosis, el síndrome del ovario poliquístico y problemas de movilidad del esperma, en el caso del varón, entre muchos otros, así como factores ambientales y de carácter genético. Pero también, reflexionan desde estos centros, un deseo de ser padres adaptado a necesidades propias de los nuevos tiempos.

Embarazadas a los cuarenta y tantos (y a los 50) gracias a la preservación de la maternidad

Así, la edad para ser madre se ha incrementado también en el periodo estudiado por la Sociedad Española de Fertilidad, aunque es el Instituto Nacional de estadística quien cifra en 31,4 años la edad en la que las españolas traen su primer hijo al mundo. Según el INE, se han duplicado los partos de mujeres entre los 45 y los 49 años. Dicho incremento es de un 55% desde 2016.

Esto ha sido posible, en gran medida, gracias a los tratamientos de preservación de la maternidad, esto es, a la vitrificación de óvulos, que permite congelar el material reproductivo en idénticas condiciones hasta que la mujer decida que ha llegado la hora de cumplir su deseo de tener un hijo. Se trata de una técnica sencilla y accesible a todos los bolsillos que permite ver moverse las manecillas del reloj biológico sin angustiarse.

Los nuevos modelos de familia y el acceso a las técnicas de reproducción asistida por parejas de gais y lesbianas es otro de los motivos del éxito de estos tratamientos, dentro un marco legal muy avanzado en relación a otros países del entorno europeo. Esta circunstancia favorece no sólo la demanda interna sino el denominado turismo de fertilidad, esto es, la llegada de ciudadanos extranjeros que se apoyan en leyes reproductivas españolas para tener descendencia.

Madres mayores de 40, parejas de mamá y mamá, semen y óvulos congelados para utilizarlo cuando el trabajo y la economía lo permitan. Hace tiempo estas realidades asociadas a la natalidad podrían haber parecido ciencia ficción. No sólo no lo son, sino que, a tenor de los diversos estudios científicos, podría decirse que la revolución de la reproducción asistida no ha hecho más que empezar.

Un enfoque humano y multidisciplinar apoyado en técnicas complementarias

Para los expertos en fertilidad de EVA, pioneros en la introducción y democratización del acceso a la reproducción asistida en España, el reto no es sólo mejorar las tasas de éxito en los tratamientos y avanzar en estudios y logros médicos, sino humanizar el proceso. Sobre todo, matiza su directora, «desde un ángulo por el que sin duda apostamos y que es el del análisis y estudio de todos los aspectos médicos que permitan identificar posibles patologías ocultas que impidan esa gestación».

Es decir, no se trata sólo de acompañar y apoyar psicológicamente al paciente que busca embarazo, sino de contribuir a su bienestar y al éxito con de terapias alternativas para mejoren sus condiciones físicas y emocionales, para lo que se pone a su disposición un cuadro médico completo, no solo formado por ginecólogos, que estudia previo tratamiento todas los áreas de influencia que pudiesen afectar a la implantación de ese embrión en el útero materno. «Cada vez disponemos de más medios y tratamientos, como la hiperbárica, que por ejemplo se está usando para mejorar las condiciones físicas de las mujeres, o los nuevos paneles de detección de incompatibilidades».

Otros objetivos: facilidades económicas y prevención

¿Podrán permitirse todos los que deseen ser padres y no lo consigan de manera natural esta ayuda multidisciplinar y especializada?

El avance en las tecnologías, y el aumento de competidores, responde Morales, ha regulado el mercado. Sigue siendo una inversión para todos los bolsillos, y dependiendo del caso, y las necesidades, puede ser más o menos costoso, pero algo que se puede abordar, sobre todo con el apoyo de algunas financieras que se han sumado a aportar facilidades para todos los casos que se plantean.

Antes, y, como sucede con otros sectores de la salud, prevención, prevención y prevención; estudios tempranos de fertilidad generalizados que puedan identificar problemas en este sentido cuando se es joven y preservación de los óvulos en esas edades, cuando todavía conservan su calidad y cantidad reproductiva para que quien lo desee pueda cumplir el sueño de tener descendencia.

Fuente Comunicae