Valencia acoge los World Tourism Film Awards 2023

La ciudad de Valencia, España, acogerá la 35ª edición de los World Tourism Film Awards. El 22 de noviembre, en el Auditorio Mar Rojo del Oceanogràfic València, se celebrará este evento en el que se premiará lo mejor del cine y la publicidad turística mundial de 2023.

Los World Tourism Film Awards traerán a la ciudad a personalidades de la industria turística y audiovisual para recibir el prestigioso título de «Mejor Película Turística del Año» en cinco categorías temáticas, que incluyen Promoción de Ciudades, Regiones, y Países, Productos Turísticos, y Servicios Turísticos.

«Estamos muy satisfechos de que la organización de los World Tourisim Film Awards haya elegido nuevamente Valencia para la entrega de sus prestigiosos galardones. Para nosotros es una oportunidad que profesionales del marketing y la promoción turística visiten nuestra ciudad y puedan conocer de primera mano el importante trabajo que estamos desarrollando en esta materia, y que nos está permitiendo posicionarnos como un destino de vanguardia» ha destacado Paula Llobet, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Valencia y presidenta de Visit Valencia.

Esta edición marca el tercer año consecutivo que Valencia acoge los World Tourism Film Awards. Con su rico patrimonio cultural, sus impresionantes paisajes y su inquebrantable compromiso con la innovación tanto en el sector turístico como en el audiovisual, Valencia es el escenario ideal para este evento excepcional.

«Los World Tourism Film Awards son una plataforma que no solo celebra la innovación en la comunicación turística, sino que también inspira a la industria a alcanzar nuevas cotas. Estamos encantados de estar en Valencia, una ciudad conocida por su entusiasmo sin límites tanto por el turismo como por el cine, para reconocer a las Mejores Películas de Turismo del Mundo», dijo Alexander V. Kammel, director de CIFFT.

Para alcanzar el título de Mejor Película Turística del Mundo, más de 3.000 vídeos promocionales de unos 50 países participaron en el Circuito CIFFT 2023, un certamen único que reúne a festivales de cine corporativo y turístico de todo el mundo para premiar las mejores producciones audiovisuales en la industria del turismo.

El año pasado, los World Tourism Film Awards mostraron el inmenso talento de la producción de vídeos turísticos. Entre los ganadores había vídeos de Business Iceland, Qatar Tourism, Tourism Australia, así como producciones españolas de la Agencia Catalana de Turismo, Madrid Destino, Turismo Andalucía, y Visit Valencia, entre otros.

Organizado por el Comité Internacional de Festivales de Cine de Turismo (CIFFT), Visit Valencia, y la Comunidad Valenciana, este evento se ha consolidado como la principal plataforma de reconocimiento a la excelencia en el ámbito de la producción de vídeo turístico. La edición de este año también cuenta con el apoyo del Oceanogràfic València y de Primus Hotel.

Acerca del CIFFT

El CIFFT (Comité Internacional de Festivales de Cine de Turismo), miembro afiliado de la Organización Mundial de Turismo (OMT), es una plataforma mundialmente reconocida dedicada a promocionar la excelencia en los contenidos relacionados con el turismo. El Circuito CIFFT pretende celebrar la creatividad y la eficacia de las campañas turísticas, fomentando la colaboración y el intercambio de conocimientos dentro de la industria. La competición está avalada por la European Travel Commission (ETC), Central America Tourism Agency (CATA), Caribbean Tourism Organization (CTO), Skal International, y cuenta con el apoyo del Tourism and Society Think Tank (TSTT).

www.cifft.com

Acerca de Visit Valencia

VISIT VALÈNCIA es una Fundación sin ánimo de lucro, en la que participan el Ayuntamiento de València, la Cámara de Comercio, Feria València y la Confederación Empresarial Valenciana, junto a la mayoría de las empresas locales del sector turístico. Tiene como objetivo la gestión estratégica y la promoción de la ciudad de València en el ámbito turístico, con un enfoque profesional y transversal que combina el interés público y el privado. Desde su creación en 1991, la Fundación ha contribuido a la evolución turística de la ciudad, favoreciendo el empleo, el desarrollo turístico y el incremento de impacto económico, factores que han repercutido directamente en el bienestar de la sociedad valenciana.

www.visitvalencia.com

Fuente Comunicae