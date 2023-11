Atalanta y Abogadas cancela 40.000 euros en Tarragona en el Juzgado Mercantil número 1

Desde el despacho de Atalanta y Abogadas comparten la experiencia de su cliente Cristian:

Cristian, de nacionalidad Colombiana pero afincado en Tarragona pide su primer préstamo para viajar con su pareja a su país natal para visitar a su familia.

«Cuando regresé de Colombia busqué trabajo pero llegó la pandemia, haciendo la búsqueda de empleo casi imposible. Mi situación de sobreendeudamiento era un callejón sin salida, me metí en el juego online con la idea de poder ganar dinero y salir de mi situación, pero fue peor , la bola de las deudas no paraba de crecer, casi me vuelvo loco hasta que un día mi madre me habló de la ley de la segunda oportunidad, mi salvación».

La experiencia de Cristian es un ejemplo de cómo la ley de la segunda oportunidad puede ser una herramienta valiosa para ayudar a las personas a salir de situaciones financieras difíciles. Con la ayuda de un buen despacho de abogados y el marco legal adecuado, es posible superar los obstáculos y comenzar de nuevo con una deuda cancelada y una nueva oportunidad de vida.

Ley de la Segunda Oportunidad

La ley de la segunda oportunidad es un recurso jurídico que permite a particulares y autónomos salir de una situación de sobreendeudamiento.

¿Qué se logra mediante la ley? Ajustar las deudas a las posibilidades económicas reales del deudor. Gracias a ella se puede reestructurar y reducir las deudas y, en el mejor de los casos, no tener que pagarlas.

Fuente Comunicae