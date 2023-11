Repara tu Deuda Abogados cancela 30.439€ en Barcelona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado otra cancelación de deuda en Barcelona (Catalunya). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº7 de Barcelona (Catalunya) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de Vanessa Najera, que había acumulado una deuda de 30.439 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

La exonerada, muy emocionada en el momento en el que se le hace entrega del auto por el que se le cancelan todas sus deudas, afirma que «se pasa muy mal porque parece que seas malo porque debes dinero y no has podido pagar. Y crees que no hay salida, pero sí que la hay». VER VIDEO

Su caso es el siguiente: su estado de insolvencia se originó cuando la deudora solicitó los primeros minicréditos para ayudar económicamente a la que era su pareja en aquel momento. Inicialmente hacía frente a las cuotas de dichos préstamos y a los gastos más básicos. No obstante, tras muchos problemas familiares y de trabajo, la deudora solicitó la baja laboral, por lo que sus ingresos disminuyeron considerablemente. Asimismo, su relación sentimental finalizó, lo que agravó su situación. Posteriormente, quedó desempleada y solicitó nuevos créditos para poder seguir abonando las cuotas, los suministros y para cubrir los gastos más básicos de su hija pequeña y los suyos propios. Se encontraba en una clara situación de sobreendeudamiento y tuvo que acogerse al mecanismo de segunda oportunidad.

Repara tu Deuda inició su labor jurídica en septiembre de 2015, mismo año en el que fue aprobada la legislación en España. Desde entonces, más de 20.000 particulares y autónomos que se encontraban en situaciones desesperadas han puesto su caso en manos del despacho de abogados.

Hasta la fecha, es el bufete líder en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en España, superando la cantidad de 170 millones de euros exonerados a personas de las diferentes comunidades autónomas. Quienes han logrado ya el objetivo de cancelar sus deudas pueden solicitar nueva financiación si así lo desean, registrar posibles futuros bienes a su nombre, salir de los listados de morosidad (como ASNEF) y dejar de recibir las llamadas angustiantes de bancos y entidades financieras.

Esta legislación permite que tanto particulares como autónomos queden liberados del pago de sus deudas si cumplen una serie de requisitos. En líneas generales, es suficiente con que el concursado no supere los 5 millones de euros de deuda, que no haya cometido ningún delito socioeconómico en los diez últimos años y que actúe en todo momento de buena fe, aportando la documentación requerida para demostrar que es una persona insolvente.

A las personas que no pueden acudir a la Ley de Segunda Oportunidad, el despacho también les ofrece la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es analizar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

Fuente Comunicae