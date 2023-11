Psicología Online Avanzada: innovación y accesibilidad frente a la crisis de salud mental en España

En un contexto donde cada vez más personas buscan apoyo psicológico, el Sistema Nacional de Salud Pública enfrenta desafíos para satisfacer la creciente demanda de servicios de salud mental. En este escenario, Psicología Online Avanzada emerge como una solución oportuna y eficiente. Al ofrecer terapias online profesionales a un precio accesible, la plataforma se presenta como una alternativa vital para aquellos que buscan apoyo sin las limitaciones ni demoras del cuidado tradicional.

La realidad del sistema de salud mental en España es alarmante. La OMS informa que una de cada cuatro personas enfrentará un problema de salud mental en su vida. España, destaca como líder en el consumo de ansiolíticos en Europa, ve cómo más de 2.5 millones de ciudadanos recurren a psicofármacos diariamente, una cifra en aumento según el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Este panorama es resultado, en gran parte, de un déficit de especialistas y recursos, lo que lleva a largas listas de espera y a soluciones temporales que no logran abordar eficazmente las necesidades de los afectados.

Muchos pacientes reportan citas cortas y poco frecuentes con especialistas, donde la atención personalizada y el seguimiento continuo son más la excepción que la regla. Este enfoque ha dejado a muchos sintiéndose marginados y sin apoyo en su lucha por la salud mental.

Ante estos desafíos, Psicología Online Avanzada ofrece una alternativa innovadora. Con un enfoque en la terapia cognitivo-conductual y otras enfoques de tercera generación basados, siempre, en la evidencia científica, la plataforma conecta a pacientes con psicólogos acreditados para sesiones individuales online, facilitando el acceso a la atención sin las barreras geográficas o temporales habituales. Además, buscar psicólogo online es una práctica cada vez más extendida.

La efectividad de Psicología Online Avanzada se evidencia en historias como la de Juanma, un cliente que ha experimentado de primera mano los beneficios de la plataforma. Juanma comparte: «El apoyo que he encontrado en Psicología Online Avanzada ha sido fundamental para mi bienestar. En la seguridad social, me sentía perdido, enfrentando largas esperas y falta de atención personalizada. Aquí, he recibido ese empujón vital que necesitaba para encaminarme correctamente en mi proceso de salud mental. La atención rápida, personalizada y profesional que he recibido ha marcado una diferencia significativa en mi vida».

José Juan Álvarez, cofundador, resalta el compromiso de la plataforma con la prestación de servicios de terapia accesibles y de calidad. «Nuestra misión es proporcionar una opción de terapia que sea tanto accesible como efectiva, eliminando los obstáculos económicos y de disponibilidad que actualmente enfrentan muchos españoles», afirma Álvarez.

Paula Massa, Psicóloga colaboradora, enfatiza: «No dudes en buscar ayuda, ya sea con nosotros o con cualquier otro profesional que te brinde las herramientas necesarias para adquirir herramientas que ayuden a afrontar las dificultades y obstáculos que se encuentran en la vida», animando a todo aquel que lo necesite a visitar la web https://psicologiaavanzada.es y dar el primer paso hacia el bienestar. «Nuestra plataforma está diseñada para ser fácil de usar y accesible, permitiéndote comenzar tu camino hacia una mejor salud mental con solo unos clics».

Fuente Comunicae