El grupo Roche destina 500 millones al año a España y se mantiene a la cabeza en diagnóstico, I+D biomédica e innovación tecnológica

El grupo Roche destina cada año a España, a través de sus diferentes divisiones y en distintos conceptos, un total de 500 millones de euros. Además, se mantiene a la cabeza en investigación clínica, en diagnóstico y en innovación tecnológica gracias al trabajo de los más de 2.500 profesionales altamente cualificados que trabajan para la empresa en nuestro país.

Así se puso de relieve este martes en Madrid en la jornada Dando forma a la innovación, con la que la compañía ha querido celebrar, junto con numerosos representantes del sector sanitario, su 90 aniversario en España. Desde que Roche comenzó su actividad en nuestro país en Barcelona en 1933, bajo la denominación Productos Roche, han cambiado muchas cosas y se han registrado innumerables avances en la asistencia sanitaria. Sin embargo, Roche mantiene el mismo objetivo: mejorar la salud y calidad de vida de los pacientes a través de la innovación constante.

Para lograrlo, Roche trabaja en colaboración con reguladores, gestores, administraciones, profesionales sanitarios y organizaciones de pacientes, entre otros, para investigar, desarrollar y hacer llegar a los pacientes soluciones diagnósticas y terapéuticas para abordar los principales problemas de salud en ámbitos como la oncología, la hematología, la oftalmología, la inmunología o las enfermedades raras desde un enfoque cada vez más personalizado.

Para lograr avances con este planteamiento multidisciplinar, la compañía dispone de tres empresas (Farma, Diagnostics y Diabetes Care) repartidas entre Madrid (donde está la sede de Roche Farma y el Centro Logístico y de Distribución de Getafe) y el Campus de Sant Cugat, en Barcelona, donde se asientan Roche Diagnostics y Diabetes Care. En Madrid también se ubica uno de los centros tecnológicos de referencia mundial para Roche, Informatics Madrid.

A la cabeza en investigación clínica

En lo que se refiere en concreto a Roche Farma España, la compañía está a la cabeza en I+D+i biomédica, con unas inversiones que superan los 150 millones de euros al año, de los que 65,9 millones corresponden a investigación clínica. Este esfuerzo se traduce en el desarrollo de más de 300 ensayos clínicos sobre 80 moléculas que se llevan a cabo en cerca de 200 hospitales y cuentan con la participación de casi 12.000 pacientes y 1.000 profesionales sanitarios.

«España juega un papel clave para Roche. Es uno de los países más importantes y prioritarios del mundo para nuestra compañía, ya que no solo estamos a la cabeza en materia de investigación clínica dentro del grupo, junto a Estados Unidos o China, sino que también somos referente en innovación tecnológica aplicada a salud, y podemos decir que no hay una sola molécula de Roche Farma que no haya contado con participación absoluta en su desarrollo», explicó el director general de Roche Farma España, Patrick Wallach.

De cara al futuro, Patrick Wallach identificó los principales retos que debe afrontar la compañía: el acceso temprano a los nuevos medicamentos, donde en España existe un claro margen de mejora para equipararse a otros países europeos, y la transformación digital del sistema sanitario, que va a suponer un paso más en el avance de la medicina personalizada y va a ser clave para garantizar la sostenibilidad.

El valor del diagnóstico

Por su parte, Adriana Rubio, directora general de Roche Diagnostics en España, puso de relieve en su intervención la importancia de seguir innovando en el área del diagnóstico: «Un diagnóstico preciso en el momento adecuado genera información para tomar decisiones, bien sea para detectar un riesgo, confirmar un diagnóstico previo, elegir el mejor tratamiento o confirmar la remisión o cura definitiva. Contar con adecuadas herramientas diagnósticas es clave para garantizar la mejor asistencia sanitaria y, al mismo tiempo, la sostenibilidad de los sistemas de salud».

Adriana Rubio continuó explicando cómo en la actualidad se está viviendo una auténtica revolución en el ámbito del diagnóstico, hasta el punto de que de la mano de las nuevas herramientas digitales y de inteligencia artificial se puede ya anticipar la aparición de una enfermedad, o definir el tratamiento adecuado a través de algoritmos ya en uso en muchos de los hospitales españoles, abriendo un nuevo y prometedor paradigma en la asistencia sanitaria.

Para avanzar en todas estas líneas, el Campus de Sant Cugat cuenta con más de 400 expertos en desarrollo de software, en ingeniería de datos, bioingeniería o algoritmos diagnósticos, entre otros, trabajando en diseñar soluciones que faciliten la interoperabilidad y definiendo arquitectura de datos sostenible y abierta que permita disponer de soluciones digitales para los laboratorios, para los pacientes y para la gestión integral de enfermedades a nivel global.

Diabetes: un problema de salud global

La diabetes es la mayor enfermedad cardiometabólica, y es por ello que constituye una prioridad para Roche desde que la compañía lanzó el primer glucómetro al mercado, hace ya 40 años. «En Roche estamos firmemente comprometidos con ofrecer una asistencia sanitaria de la máxima calidad a las personas con diabetes y con generar estructuras sostenibles para combatir esta epidemia del siglo XXI. Contamos con un amplio espectro de soluciones para el tratamiento de la diabetes y el seguimiento de los pacientes, incluyendo desarrollos para dispositivos móviles, como nuestra app mySugr, o soluciones que utilizan inteligencia artificial, big data e integración de datos», señaló Josep Maria Vallmajó, director general de Roche Diabetes Care Spain.

Madrid, referencia global en IT

La celebración del 90 aniversario de Roche en España tuvo lugar en las instalaciones de Roche Informatics Madrid. Se trata de uno de los nodos globales claves dentro del grupo Roche en el ámbito de soluciones tecnológicas, un aspecto de importancia capital para la compañía.

Así lo explicó Sara Gómez, máxima responsable de este centro: «Creemos firmemente que la tecnología es una herramienta clave para propiciar el cumplimiento de nuestra misión: mejorar la vida de los pacientes. Sería imposible estar a la cabeza en el desarrollo de medicamentos y herramientas diagnósticas si no hubiésemos abrazado el potencial que ofrece la tecnología en una compañía como Roche».

El futuro de la investigación de medicamentos

La jornada contó con la intervención de distintos expertos de Roche que abordaron distintos aspectos del futuro de la asistencia sanitaria. Es el caso del doctor José Luis García Cordero, responsable del Grupo de Microtecnología del Instituto de Biología Humana de Roche en Basilea (Suiza), quien abordó cómo el uso de la microingeniería y los organoides van a influir en el futuro de la investigación de medicamentos, o de los expertos.

También se analizó cómo el análisis de datos y la tecnología pueden ser motores de la innovación en la salud digital de la mano de los expertos Olivier Convard, Life Cycle Leader Digital Infrastructure de Roche Information Solutions, y Luca Finelli, Global Head of Data Science, Analytics and Imaging de Genentech/Roche.

También hubo espacio para el debate sobre la realidad de la sanidad española, a través de una mesa redonda moderada por la directora de Comunicación, Pacientes y RSC de Roche Farma, Beatriz Lozano, en la que participaron Borja Cabezón, embajador de Salud Global del Gobierno de España; Jorge Aboal, director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Gallego de Salud; y Fernando Martín-Sánchez, subdirector gerente de Informática Médica, Estrategia Digital e Innovación del Hospital Universitario La Paz de Madrid.

Por último, con motivo de este aniversario, Roche ha lanzado, a través de sus perfiles en redes sociales, la campaña El valor del cumplir años, que quiere poner de relieve, ante el conjunto de la sociedad española, el firme compromiso de la compañía con la innovación biomédica, el sistema sanitario y los pacientes a lo largo de su dilatada historia. La información de la campaña, que incluye algunos de los principales hitos de la historia de la empresa, está también disponible en la web corporativa de la compañía: https://www.roche.es/historias/90-aniversario-roche-espana.

