Insight adquiere SADA, 6 veces Partner del Año de Google Cloud

Insight Enterprises (NASDAQ: NSIT), un integrador de soluciones global que impulsa el éxito de sus clientes a través de la innovación digital, ha anunciado hoy que ha completado la adquisición de SADA, una consultora líder en tecnología y negocios en la nube y seis veces Google Cloud Partner of the Year. La adquisición avanza la estrategia de Insight y refuerza aún más su posición única como integrador de soluciones líder que ofrece soluciones multicloud a medida en el mercado.

SADA añade experiencia y escala significativas y mejora la oferta de nube de Insight a los clientes. La adquisición refuerza la posición actual de Insight como proveedor de soluciones y servicios de nube, datos, inteligencia artificial, ciberseguridad y intelligent edge en los principales ecosistemas de hiperescala del mundo: Microsoft Azure, Google Cloud y Amazon Web Services (AWS).

«La asociación de SADA con Google Cloud mejorará nuestra capacidad para servir a los clientes que operan a través de diferentes nubes, y acelerará la adopción de tecnologías ampliamente solicitadas como GenAI», dijo Dee Burger, presidente de Insight North America. «Con esta adquisición, damos un paso significativo para convertirnos en el integrador de soluciones líder, centrado en los segmentos más críticos del crecimiento del mercado: nube, datos, IA, ciberseguridad y edge. Además, también añadimos los clientes de Google Cloud de SADA a nuestra cartera, junto con recursos técnicos y de venta especializados en Google Cloud».

Tony Safoian, presidente y CEO de SADA, ha declarado: «Aportamos a Insight tanto una sólida reputación técnica y de servicios dentro del ecosistema de Google Cloud como una profunda experiencia en la cartera de soluciones de Google Cloud. Los recursos de Insight, su base global de clientes y sus amplias alianzas tecnológicas nos permitirán expandirnos más rápidamente a nuevos mercados y llevar la potencia de Google Cloud a aún más clientes».

Como Premier Partner líder de Google Cloud, SADA cuenta con profundas capacidades de ingeniería en toda la plataforma de Google Cloud y está especializada en las cargas de trabajo prioritarias de Google Cloud. La adquisición de SADA posiciona a Insight para beneficiarse aún más de la creciente tendencia de adopción multicloud, acelerando el progreso de Insight hacia su objetivo estratégico de crecimiento de servicios y soluciones en la nube.

La probada experiencia y escala de Insight con Microsoft Azure y AWS, combinada con la sólida competencia de SADA en Google Cloud, establece a Insight como un proveedor integral multicloud. Los datos clave incluyen:

La adquisición añade aproximadamente 850 profesionales dedicados al ecosistema de Google Cloud, lo que aumenta el equipo global de Insight a más de 14.500 miembros del equipo en 26 países para atender a clientes de todo el mundo.

SADA es un Google Cloud Premier Partner con 10 especializaciones en Google Cloud, que incluyen seguridad, infraestructura, migración a la nube, análisis de datos, desarrollo de aplicaciones, inteligencia de localización y aprendizaje automático.

Insight tiene una relación multimillonaria con Microsoft y es el Socio del Año de Microsoft Solution Assessments 2023 en todo el mundo y un Proveedor de Servicios Gestionados Experto en Azure. Insight ha obtenido más de 65 premios Partner of the Year de Microsoft y mantiene 22 especializaciones de Microsoft.

Insight es socio de AWS Advanced Tier Services con cuatro competencias (Migración, Microsoft Workloads, DevOps, Seguridad).

Acerca de Insight

Insight Enterprises, Inc. es un integrador de soluciones global de Fortune 500 que ayuda a acelerar la transformación liberando el poder de las personas y la tecnología. «Diseñamos, creamos y gestionamos soluciones para entornos de TI complejos. Nuestros servicios de transformación digital incluyen una profunda experiencia en nube, datos, IA, ciberseguridad y borde inteligente, aumentada por relaciones duraderas con más de 6.000 socios tecnológicos. Al ofrecer de forma rápida y eficaz las soluciones más adecuadas, ayudamos a nuestros clientes a simplificar los procesos empresariales modernos para mejorar la experiencia del cliente y del trabajo, la inteligencia de negocio, la eficiencia y el crecimiento. Estamos calificados como Great Place to Work, Forbes World’s Best Employer y Fortune World’s Best Workplace». Más información en www.insight.com. NSIT-M

Acerca de SADA

SADA es líder del mercado en consultoría y servicios técnicos en la nube, y un galardonado proveedor de soluciones de Google Cloud. Desde el año 2000, SADA se ha comprometido a ayudar a los clientes de los sectores de la salud, los medios de comunicación, el entretenimiento, el comercio minorista, la fabricación y el sector público a resolver sus retos más complejos para que puedan centrarse en lograr sus ambiciones más audaces. Con oficinas en Norteamérica, India y Armenia que proporcionan equipos de ventas y atención al cliente, SADA se reúne con los clientes donde se encuentran en su viaje de transformación digital. SADA ha sido galardonada 6 veces con el premio Google Cloud Partner of the Year, con 10 especializaciones en Google Cloud y un historial probado de ofrecer a los clientes el mejor servicio de su clase. SADA ha sido galardonada 15 veces en la lista Inc. 5000 de las empresas privadas de mayor crecimiento de Estados Unidos y ha sido incluida en la lista de las mejores empresas para trabajar de Inc. Magazine cuatro años consecutivos. Más información en www.sada.com.

