Hack The Box, reconocida como líder en plataformas de formación y competencias en ciberseguridad

Hack The Box ha sido reconocido como líder en The Forrester Wave™: Cybersecurity Skills And Training Platforms, Q4 2023. Hack The Box recibió las puntuaciones más altas posibles en siete criterios: Evaluación y verificación de habilidades, Gamificación, Competencia y reconocimiento, Experiencia y adopción del alumno, Gestión del plan de estudios, Visión, Flexibilidad y transparencia de precios y Comunidad.

Un año de notable crecimiento

Este reconocimiento llega tras un año trascendental para Hack The Box: una exitosa financiación de serie B de 55 millones de dólares, la superación de los 2 millones de miembros de la plataforma en todo el mundo y una oferta de productos ampliada que introdujo nuevas soluciones de seguridad defensiva, complementando su destreza en métodos ofensivos desde 2017.

Al ofrecer experiencias de aprendizaje prácticas y cautivadoras que reflejan escenarios de amenazas reales e incorporan las últimas técnicas de ataque, Hack The Box sigue estableciendo nuevos puntos de referencia en conocimientos de ciberseguridad.

El informe de Forrester cita el enfoque de Hack The Box, afirmando que la empresa «se refleja en su visión diferenciada de crear y conectar a seres humanos preparados para la cibernética, ofreciendo horas de contenido gratuito a partir del cual miles de sus dos millones de miembros de la comunidad se iniciaron en técnicas de seguridad ofensivas».

La empresa de investigación independiente ha reconocido a Hack The Box con las puntuaciones más altas posibles, definidas como capacidades superiores en relación con otros en la evaluación, en criterios para varias de sus áreas clave:

Comunidad

Gamificación, competición y reconocimiento

Experiencia y adopción del alumno

Evaluación de habilidades

Haris Pylarinos, fundador y director general de Hack The Box, lo celebra: «Este reconocimiento valida aún más para nosotros nuestro compromiso de ofrecer soluciones únicas y encabezar una nueva era en la mejora de las cualificaciones. A medida que la escasez mundial de competencias alcanza la cifra récord de 4 milliones, nuestra plataforma desempeña un papel crucial a la hora de abordar este reto».

«El panorama de la formación en ciberseguridad ha evolucionado. Los métodos tradicionales ya no son suficientes frente a la creciente ola de ataques sofisticados. Los profesionales de la seguridad buscan una formación atractiva y gamificada: en eso somos líderes».

«Nuestra misión principal siempre ha sido cultivar una ‘mentalidad hacker’, fomentar el pensamiento out-of-the-box y permitir a organizaciones y particulares adoptar esta perspectiva única a través de Hack The Box».

Más allá de la mejora de las cualificaciones

Haris Pylarinos, fundador y consejero delegado de Hack The Box, prosigue: «Hack The Box no sólo ofrece una plataforma integral para que particulares, empresas, instituciones gubernamentales y universidades mejoren sus conocimientos de seguridad ofensiva y defensiva. También actúa como vía de acceso a oportunidades de empleo en ciberseguridad, abordando directamente la grave escasez de talentos del sector».

«En todo el mundo, los clientes han aclamado nuestra plataforma como una herramienta inestimable que contribuye notablemente a sus objetivos más amplios, ofreciendo un rendimiento sustancial de su inversión».

«Estamos encantados con el reconocimiento de Forrester y seguimos comprometidos a ofrecer soluciones aún más distintivas a lo largo de 2024 y más allá».

Sobre Hack The Box

Hack The Box es una plataforma de evaluación del talento, certificación y capacitación en ciberseguridad gamificada líder que permite a particulares, empresas, instituciones gubernamentales y universidades perfeccionar su experiencia en seguridad ofensiva y defensiva. Lanzada en 2017, Hack The Box reúne a la mayor comunidad mundial de ciberseguridad de más de 2 millones de miembros de la plataforma y tiene la misión de crear y conectar a personas y organizaciones preparadas para la ciberseguridad a través de experiencias de hacking muy atractivas que cultivan el pensamiento innovador. Hack The Box, que ofrece un entorno de desarrollo de habilidades totalmente guiado y exploratorio, es la solución ideal para que los profesionales de la ciberseguridad y las organizaciones mejoren continuamente su preparación para los ciberataques mediante la mejora de las capacidades de sus equipos rojo, azul y morado. Hack The Box tiene su sede en el Reino Unido y cuenta con oficinas en Grecia y Estados Unidos.

Para más información: hackthebox.com

Fuente Comunicae