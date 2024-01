El informe de tendencias Insight 2024 predice que los cambios sociales marcarán el sector de las TI

Insight Enterprises (NASDAQ:NSIT), integrador de soluciones de la lista Fortune 500 que impulsa el éxito de sus clientes a través de la transformación digital, ha publicado su Informe de Tendencias 2024, en el que se destacan las tendencias clave que permitirán a las empresas capitalizar el poder de las nuevas tecnologías en 2024.

Este informe analiza un año en el que se han producido cambios tecnológicos con una rapidez vertiginosa: desde el aumento de los consumidores «phygital», pasando por el IoT y la IA, hasta la forma en que las organizaciones equilibran las prácticas de trabajo sostenibles con una mano de obra cada vez más descentralizada. Basándose en los muchos años de experiencia de los especialistas de Insight, así como en la actualidad del mercado, el informe destaca las próximas cinco tendencias:

Dos Mundos Enfrentados: Humanizar la Experiencia Digital – Utilizar la tecnología para transformar la experiencia del cliente y del empleado será una prioridad, ya que las empresas buscarán formas innovadoras de unir los mundos digital y físico.

Todo sobre la IA: La IA de nueva generación ayudará a las empresas a desbloquear datos y a maximizar la inteligencia organizativa – Las empresas están aprovechando progresivamente la IA de nueva generación para obtener información valiosa de sus datos, impulsar la productividad y mejorar la satisfacción del cliente. Sin embargo, deben considerar cuidadosamente las normativas, la gobernanza, los datos, el acceso y la seguridad. Esto implica establecer normas, reglas y políticas éticas, aplicar medidas de seguridad sólidas y salvaguardar la privacidad de los datos.

El Amanecer Verde: Prácticas de trabajo sostenibles en el sector tecnológico y de TI – teniendo en cuenta una serie de factores que abarcan desde el uso de la energía, la sostenibilidad de la cadena de suministro y los ciclos de vida de los productos para garantizar y mantener prácticas empresariales sostenibles.

Conectividad Inteligente: El auge del IoT está cambiando el mundo – al observar la proliferación de dispositivos y una mayor convergencia de la IA y el IoT. En este sentido, el Intelligent Edge desempeñará un papel fundamental a la hora de capturar y transformar los datos en conocimiento, lo que también implica la necesidad de un enfoque holístico de la ciberseguridad.

Evolución del Lugar de Trabajo: Los empleados exigen más al trabajo descentralizado– dado que los cambios generacionales, la globalización y el aumento de la mano de obra a distancia redefinen el lugar de trabajo, las TI desempeñarán un papel clave a la hora de impulsar la descentralización, la flexibilidad y la colaboración en las empresas.

«La tecnología es cada vez más importante para nuestros clientes. De hecho, hoy en día ocupa un lugar primordial en casi todas las organizaciones y sus estrategias empresariales», afirma Phil Hawkshaw, Director de Tecnología de Insight EMEA. «Con el ritmo de la innovación tecnológica en constante aceleración y el mercado continuamente cambiante, estamos observando que los cambios sociales están impulsando la adopción de tecnologías emergentes, y las implicaciones se están dejando sentir en todos los niveles de la empresa. Como integrador de soluciones líder, Insight se compromete a proporcionar a sus clientes el asesoramiento y la orientación que necesitan para sortear estas complejidades. Nuestro segundo informe anual sobre tendencias ofrece a organizaciones de todos los tamaños una visión clara acerca de cómo aprovechar las últimas tecnologías en la consecución de sus objetivos estratégicos. Ya se trate de identificar las áreas en las que es necesario realizar cambios o de cómo se pueden mantener estas tecnologías y formas de trabajar, nuestro informe ofrece valiosas claves de futuro para ayudar a nuestros clientes a prosperar en este vertiginoso panorama digital».

Según los especialistas del informe, el ritmo de la transformación digital y la carrera por capitalizar el valor de los datos corporativos no hará sino acelerarse. Por ello, los expertos de Insight instan a las empresas a adaptarse y flexibilizarse más rápidamente, aprovechando la gran experiencia que los integradores de sistemas, los proveedores de servicios y los consultores pueden ofrecer.

El informe completo de tendencias Insight 2024 se puede leer aquí.

Para obtener más información sobre cómo Insight puede ayudarle a alcanzar sus objetivos de TI para 2024, se puede visitar https://es.insight.com/es_ES/home.html

Sobre Insight

Insight Enterprises, Inc. es un integrador de soluciones de la lista Fortune 500 que ayuda a las empresas a acelerar su viaje hacia la transformación digital para modernizar sus negocios y maximizar el valor de su tecnología. «Diseñamos, creamos y gestionamos soluciones para entornos de TI complejos. Nuestros servicios de transformación digital incluyen una amplia experiencia en la nube, los datos, la IA, la ciberseguridad y la tecnología intelligent edge, además de relaciones duraderas con más de 6.000 partners tecnológicos. Mediante la prestación rápida y eficaz de las soluciones más adecuadas, ayudamos a nuestros clientes a simplificar los procesos empresariales para mejorar la experiencia del cliente y del trabajo, así como la inteligencia empresarial, la eficiencia y el crecimiento. Además, estamos certificados como Great Place to Work, Forbes Best Employer for Diversity y Forbes World’s Top Female-Friendly Company».

