Insight firma un nuevo acuerdo estratégico global con Microsoft para acelerar su crecimiento en la nube

Insight Enterprises, integrador global de soluciones que impulsa el éxito de sus clientes a través de la transformación digital, ha anunciado hoy la firma de un nuevo acuerdo global con Microsoft que incluye un compromiso plurianual de consumo de Microsoft Azure y un nuevo marco de colaboración estratégica, configurado para impulsar la transformación de Insight hacia la integración de soluciones y ofertas en la nube para sus clientes.

Insight, que genera miles de millones de dólares anuales en ventas relacionadas con Microsoft, impulsará aún más su cooperación con este gigante para ofrecer soluciones digitales de vanguardia y servicios gestionados basados en Azure y Microsoft 365 a sus clientes de todo el mundo. Insight utiliza las tecnologías avanzadas de Microsoft para desarrollar soluciones en la nube altamente escalables y seguras, ayudando a las empresas a aprovechar todo el potencial de sus datos para impulsar conocimientos procesables y desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento.

«Hemos trabajado con Microsoft durante más de 25 años para proporcionar a nuestros clientes tecnología de primera calidad», afirma Joyce Mullen, CEO de Insight. «Nuestros clientes a nivel mundial quieren operar de la manera más eficiente posible, y la plataforma Azure es fundamental para nuestra experiencia en la nube, los datos, la IA, la ciberseguridad y el Edge a la hora de abordar las necesidades críticas de sus negocios. La potencia de Microsoft Azure y las herramientas de productividad Microsoft 365 aceleran sus capacidades de transformación digital».

Insight colabora con Microsoft para desarrollar soluciones impulsadas por IA que puedan automatizar tareas complejas, aumentar la productividad y mejorar los procesos de toma de decisiones. Como uno de los primeros partners en publicar ofertas para Microsoft 365 Copilot, Insight garantiza una base sólida para la adopción de GenAI, que incluye un acelerador personalizado de Microsoft 365 Copilot Readiness Fast Start que ofrece a los clientes una hoja de ruta estratégica para Azure OpenAI Service y Copilotstack.

«Insight ha sido fundamental a la hora de ayudar a acelerar la adopción y transformación de la IA en clientes de todo el mundo», afirma David Smith, vicepresidente de ventas de canal mundial de Microsoft. «A medida que los líderes de todos los sectores tratan de seguir el ritmo de los avances actuales, recurren a Microsoft y a integradores de soluciones como Insight para innovar con nuestra plataforma de confianza y hacer realidad su estrategia de IA. Junto a partners como Insight, estamos aportando experiencia integral en la industria, al mismo tiempo que escalabilidad y capacidades de Copilot a las organizaciones que buscan transformar cada rol y función de negocio dentro de su industria».

Este nuevo acuerdo consolida el crecimiento de la plataforma de comercio electrónico de Insight basada en Azure, sirviendo como centro de incubación para nuevas ofertas en Azure Marketplace. A su vez, los clientes obtendrán transacciones más ágiles y productos y servicios más competitivos alineados con Microsoft desde el ecosistema de Insight formado por más de 6.000 partners.

Como proveedor de servicios gestionados experto en Azure y Microsoft Solution Assessments Partner of the Year a nivel mundial, Insight cuenta con un total de 22 especializaciones de Microsoft y ha obtenido las seis distinciones de Microsoft Solutions Partner, así como las cuatro especializaciones de Microsoft Security. Insight ha recibido más de 65 premios al Partner del Año de Microsoft en la última década, incluyendo 11 premios mundiales por IA, migración de Azure, IoT y desarrollo de aplicaciones móviles, entre otros.

Para obtener más información sobre Insight, visitar es.insight.com o llamar al +34 913 84 07 90. Para obtener más información sobre cómo Insight ofrece hardware, software y soluciones en la nube de Microsoft, entrar aquí.

Sobre Insight

«Insight Enterprises, Inc. es un integrador de soluciones global de Fortune 500 que ayuda a acelerar la transformación liberando el poder de las personas y la tecnología. Diseñamos, creamos y gestionamos soluciones para entornos de TI complejos. Nuestros servicios de transformación digital incluyen una amplia experiencia en la nube, los datos, la IA, la ciberseguridad y el Intelligent Edge, potenciada por relaciones consolidadas con más de 6.000 partners tecnológicos. Al ofrecer de forma rápida y eficaz las soluciones más adecuadas, ayudamos a nuestros clientes a simplificar los procesos empresariales modernos para mejorar la experiencia del cliente y del trabajo, la inteligencia empresarial, la eficiencia y el crecimiento. Además, estamos calificados como Great Place to Work, Forbes World’s Best Employer y Fortune World’s Best Workplace. Descubra más en es.insight.com. NSIT-M».

Fuente Comunicae