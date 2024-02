Mail Boxes Etc. colabora en la Campaña ‘Comparte y Recicla’ con 31.563 kilos de juguetes recolectados

En un acto de solidaridad y conciencia ambiental, un año más Mail Boxes Etc. se ha unido a la campaña "Comparte y Recicla", organizada por la Fundación Crecer Jugando recolectando una cifra récord de 31.563 kilos de juguetes. Este hito no solo refleja el compromiso social y ecológico de Mail Boxes Etc., sino que también marca un antes y un después en iniciativas de gran escala en el país, demostrando que la responsabilidad empresarial puede dejar una huella perdurable en el tejido social de España