Regent Seven Seas Cruises firma un acuerdo con el equipo de Fórmula Uno® Aston Martin Aramco

Regent Seven Seas Cruises® ha anunciado una asociación exclusiva con el icónico equipo de Fórmula Uno® de Aston Martin Aramco. Como parte de la asociación, Regent y el Aston Martin Formula One® Team colaborarán para crear experiencias exclusivas para los viajeros de lujo.

Programas cuidadosamente seleccionados en tierra, como experiencias de conducción VIP del Aston Martin Formula One® Team y visitas al vanguardista AMR Technology Campus del equipo en Silverstone, junto con exclusivos itinerarios que sumergirán a los huéspedes en los mundos de los cruceros de ultra lujo y las carreras de motor de alto rendimiento. Esta colaboración plurianual reconoce la creencia compartida de que la perfección, la precisión y el lujo están en cada detalle.

«Regent está encantada de anunciar su nueva asociación con el Aston Martin Aramco Formula One® Team, una marca que comparte los valores de excelencia y lujo», ha declarado Andrea DeMarco, Presidenta de Regent Seven Seas Cruises. «Aston Martin Aramco Formula One® Team es el epítome del alto rendimiento en la Fórmula Uno, que se alinea perfectamente con la reputación mundialmente reconocida de Regent de ofrecer experiencias inigualables». «Junto con el Aston Martin Aramco Formula One® Team, esperamos entregar recuerdos únicos en la vida a todos los huéspedes, proporcionando oportunidades para un mayor descubrimiento y enriquecimiento en cada viaje».

Jefferson Slack, Director General Comercial y de Marketing del equipo Aston Martin Aramco Formula One®, añadió: «Aston Martin Aramco de Fórmula Uno® está encantado de embarcarse en este emocionante viaje con Regent Seven Seas Cruises – una marca que realmente comparte el compromiso con el rendimiento y la búsqueda de la perfección-. Ambas marcas entienden lo importante que son esos momentos únicos en la vida y la atención al detalle que hay que prestarles. Gracias a esta colaboración, se podrán ofrecer experiencias incomparables a huéspedes de todo el mundo y celebrar los momentos que cuentan».

Regent Seven Seas Cruises® trabajará estrechamente con el equipo Aston Martin Aramco de Fórmula Uno® para marcar los momentos que cuentan, ofreciendo juntos experiencias únicas en la vida. Como parte de la asociación, el logotipo de Regent se mostrará con orgullo en el coche AMR24, que se presentará próximamente, en los trajes de carreras de los pilotos y en toda la ropa oficial que lleve el personal del equipo en las carreras, dejando entrever el mundo de los opulentos cruceros de lujo mientras se está en el circuito.

Para obtener más información de Regent Seven Seas Cruises y el equipo Aston Martin Aramco Formula One®, visitar http://unmundodecruceros.com/regent-seven-seas/aston-martin-aramco

En palabras de Juan Rodero, CEO StarClass/Un Mundo de Cruceros, que representa en exclusiva a Regent Seven Seas Cruises en España, «esta nueva alianza entre dos marcas icónicas de sus mercados, como Regent Seven Seas Cruises y Aston Martin Aramco, supone un paso más en las propuestas exclusivas de la compañía líder de cruceros de ultra lujo, ofreciendo unas vivencias únicas para los gustos exigentes que demandan los clientes y huéspedes de Regent Seven Seas».

Fuente Comunicae