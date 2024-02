Los cursos sobre digitalización agroalimentaria de la Universidad de Sevilla muy bien valorados

¿Y por qué no? El secreto no extraña: temáticas innovadoras de máxima aplicabilidad y un equipo de docentes que, con conocimiento práctico y presentaciones cercanas y claras, reciben valoraciones excepcionales. Cuando las demandas del campo son candentes, la Universidad de Sevilla demuestra de nuevo su visión audaz y centrada en las necesidades del sector. Con estas armas, la US lidera un Centro de Innovación Agroalimentario que consolide el camino hacia un futuro más brillante y sostenible