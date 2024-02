Exness celebra el reconocimiento mundial como Best Place to Work en 2024

Exness, el mayor bróker minorista del mundo por volumen de operaciones, ha sido distinguido con el certificado Best Place to Work en 2024, gracias a su extraordinario entorno de trabajo y a los altos niveles de satisfacción de sus empleados. Este reconocimiento mundial supone la culminación tras haber obtenido tres años consecutivos el certificado en Chipre, desde 2021 hasta 2023.

El certificado concedido se basa en una rigurosa evaluación centrada en una serie de criterios multidisciplinares tales como liderazgo, crecimiento, oportunidades y prácticas de RR. HH. Exness sobresalió en varios aspectos clave, entre ellos la promoción profesional, la cultura del compromiso y la estrategia del talento, con un 97% de empleados que lo reconocen como empleador excepcional. El 91% de los encuestados también expresó la probabilidad de recomendar Exness como empleador de elección.

Los testimonios de los empleados ponen de relieve la singular cultura de Exness, que hace hincapié en el bienestar y la satisfacción laboral de sus empleados. «La empresa siempre avanza proporcionando una mejor calidad de vida y trabajo», expresó una de las personas encuestadas. Al mismo tiempo, otra comentó que en Exness, «la justicia y la igualdad son primordiales». «Es un equipo que valora la colaboración, la innovación y la inclusividad», así como una «cultura de apoyo que lo distingue».

El compromiso de Exness con el aprendizaje continuo, los planes de desarrollo personalizados y las oportunidades de promoción empodera a los empleados para alcanzar la excelencia. Además, el extenso paquete de ventajas de Exness, que incluye vehículos de empresa (para más de 1.000 empleados en Chipre), gimnasios dentro de las instalaciones corporativas, médicos de empresa y un modelo de trabajo flexible, consolida su condición de empleador líder.

Fuad Karimov, Director de RR. HH. de Exness, señaló: «este reconocimiento global procedente de un programa de prestigio mundial como lo es Best Places to Work supone el visto bueno de cada decisión estratégica que tomamos con la finalidad de crear un entorno de trabajo enriquecedor y dinámico. Verdaderamente, entendemos la importancia de invertir en nuestra gente, ya que son la piedra angular de nuestro éxito. Esta certificación viene a reforzar nuestros esfuerzos, no solo por mantener nuestros estándares de lugar de trabajo, sino también por innovar, aportando nuevas ideas para el compromiso, el desarrollo y la satisfacción de los empleados».

Acerca de Best Places to Work

Best Places to Work es un programa de certificación líder en excelencia de lugares de trabajo, que reconoce a aquellas empresas que dan prioridad a la satisfacción de los empleados, a la diversidad y a un entorno de trabajo positivo. La certificación es un símbolo de compromiso con la creación de lugares de trabajo en los que todas las personas puedan prosperar.

