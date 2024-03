Media OutReach Newswire presenta su red de distribución de comunicados de prensa para Estados Unidos

Media OutReach Newswire, la primera agencia de noticias mundial de Asia, ha presentado su propia red de distribución de comunicados de prensa para el mercado estadounidense.

Al ser la primera agencia de noticias mundial de Asia que crea una red de distribución específica en Estados Unidos, sus clientes tendrán acceso ilimitado a una base de datos exclusiva de más de 50.000 periodistas y editores que abarcan más de 443 categorías de medios especializados, distribución a Associated Press (AP) Newsroom y publicación de noticias en más de 430 sitios de prensa, incluido APNews, para que los medios informativos estadounidenses tengan un amplio acceso a anuncios corporativos, lanzamiento de marcas y productos, alianzas y conocimiento de marcas.

En la red de distribución estadounidense, los clientes también se beneficiarán de un elevado índice de participación a través de la base de datos de periodistas de Media OutReach Newswire de los medios de comunicación estadounidenses, como The Wall Street Journal, The New York Times, Los Angeles Times, People Magazine, New York Post, Digital Journal y The Washington Post. Con unas tasas de lectura de los correos electrónicos de hasta el 25 %, la red de distribución estadounidense de Media OutReach Newswire ya ofrece a sus clientes un acceso sin precedentes a periodistas y medios de comunicación en todo el mercado de Estados Unidos.

Jennifer Kok, fundadora y directora ejecutiva de Media OutReach Newswire, afirma que la red de distribución estadounidense se centra en ayudar a los profesionales y agencias de relaciones públicas a entablar relaciones auténticas con periodistas y editores para optimizar sus oportunidades de redacción de noticias.

«A través de nuestro exclusivo Media and Journalist Insights, nuestros clientes pueden conocer el número de periodistas a los que distribuimos y cuántos entre ellos han abierto su comunicado en cada publicación», explica Kok.

«Esta información faltaba en el sector de las agencias de noticias y estamos orgullosos de poder proporcionársela a nuestros clientes. Esta participación de los periodistas proporciona datos integrales para planificar mejor la comunicación estratégica y tomar decisiones más informadas».

El exclusivo Media and Journalist Insights de Media OutReach Newswire también permite a los clientes analizar las interacciones de los periodistas con sus comunicados de prensa y les proporciona datos detallados de distribución y tasas de lectura de correos electrónicos por cada publicación. Esto proporciona a los clientes una potente herramienta para la planificación estratégica de la comunicación y la toma de decisiones informada con datos integrales de relaciones públicas. Estos prácticos informes posteriores a la publicación permiten a los profesionales de la comunicación generar informes de inteligencia en inglés y chino simplificado para el cuerpo directivo.

Media OutReach Newswire garantiza la publicación de noticias en todos los centros financieros del mundo, que llegan a profesionales financieros, inversores, analistas y gestores de fondos a nivel mundial a través de Bloomberg Terminal, Refinitiv Eikon, Dow Jones Newswire, Factset, Infront y Morningstar.

El acceso a colaboradores internacionales permite a las marcas llegar a los editores y periodistas a través de Reuters News Agency, Associated Press (AP) y Agence France Presse (AFP). Media OutReach Newswire también garantiza la publicación de las noticias en APNews, The Financial Times, Markets Insider y los servicios de datos de Acquire Media y Comtex.

El portal de comunicación por IA de nueva generación de Media OutReach Newswire es una solución de comunicaciones integrada para profesionales de las relaciones públicas que está redefiniendo la distribución de los comunicados de prensa y conectando a las marcas de Asia a una red mundial de periodistas y medios de comunicación gracias a informes detallados y datos en profundidad sobre las campañas de relaciones públicas.

Los departamentos de relaciones públicas y comunicación de toda Asia y a nivel internacional confían en Media OutReach Newswire para cimentar su reputación de marca en Estados Unidos captando la atención de periodistas y editores sobre la reputación de la marca y de la empresa, estableciendo relaciones de prensa y generando una merecida cobertura periodística.

Media OutReach Newswire

Media OutReach Newswire, fundada en 2009, es la primera agencia de noticias mundial fundada en la región de Asia-Pacífico. Tiene su sede en Hong Kong, pero también dispone de oficinas regionales en Singapur, Malasia, Vietnam, Japón, China, Tailandia y Taiwán.

Media OutReach Newswire fue fundada con el objetivo de facilitar a los profesionales de las relaciones públicas y las relaciones con los inversores el establecimiento de relaciones auténticas con periodistas y editores y de proporcionarles informes en múltiples formatos con novedosos análisis e inteligencia sobre el rendimiento de las campañas de relaciones públicas.

Con su portal de software como servicio y su tecnología de IA patentada, Media OutReach Newswire distribuye comunicados de prensa en múltiples idiomas y medios directamente a la bandeja de entrada de los editores y periodistas para optimizar la redacción de artículos, entablar relaciones informativas y publicar sus comunicados de prensa en línea con el fin de crear visibilidad y fortalecer el posicionamiento orgánico.

En tanto que agencia de noticias mundial pionera que da voz a las empresas asiáticas, Media OutReach Newswire es la única empresa de comunicados de prensa que posee su red de distribución en 26 países de Asia-Pacífico, Estados Unidos y, a través de colaboradores, de Canadá, América Latina, Reino Unido, Europa, Oriente Próximo y África.

Para obtener más información, se puede visitar: https://www.media-outreach.com/

Fuente Comunicae