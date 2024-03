Los españoles valoran cada vez más la sostenibilidad y eficiencia energética al comprar un electrodoméstico

Casi el 90% de los españoles valora el certificado energético al comprar un electrodoméstico y prefiere aquel que consuma poco. El 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética y esta es una de las principales conclusiones del estudio de consumo «Hábitos de uso del electrodoméstico en España», desarrollado por Fagor Electrodoméstico, firma líder en el sector, que demuestra la importancia cada vez mayor de la sostenibilidad en la sociedad española.

El estudio concluye que la eficiencia energética, junto con la facilidad de uso del electrodoméstico, son aspectos determinantes. Así, la mayoría de los encuestados comprende el significado y trascendencia del certificado energético y lo tiene en cuenta en su hogar.

En cuanto al tipo de electrodomésticos, una de las preferencias en la elección de la placa de cocina es su bajo consumo (21,81%). Este factor se aprecia también en la lavadora: más de 1 de cada 5 encuestados considera clave que consuma poco y cerca del 60% de las personas afirma que las funciones que suelen utilizar más son el programa Eco (58,86%) o el programa corto para carga pequeña. Con ello se demuestra una mayor incidencia de las prácticas sostenibles y consumo responsable por parte de la población, el cual varía en función del nivel socioeconómico y la edad.

El horno, otro de los electrodomésticos imprescindibles, también está vinculado a la eficiencia energética y sostenibilidad, ya que su limpieza automática o pirólisis asegura un mejor consumo y un ahorro económico. Sin embargo, no es una cuestión prioritaria para los encuestados: el 33% de los hogares españoles no posee dicha función de limpieza automática del horno; el 12,25% de las personas no sabe qué significa, mientras que el 43% todavía limpia el horno a mano.

La importancia de la sostenibilidad, por comunidad autónoma

El estudio analiza también la importancia de la sostenibilidad por comunidades autónomas. En cuanto al compromiso medioambiental en relación a las placas de cocina, destaca especialmente Navarra (28,57%) y Galicia (28,07%).

Por su parte, en el caso de la lavadora, en Canarias (71,47%), Cantabria (84,62%), Galicia (64,91%), Navarra (57,14%) y el País Vasco (58,70%) prevalece la utilización del programa ECO, optando por la elección de programas de lavado más eficientes y sostenibles.

Estudio de consumo «Hábitos de uso del electrodoméstico en España»

El estudio, que se ha realizado sobre una base representativa de 1004 personas de 30 a 65 años, aborda las dificultades en el uso de los electrodomésticos, con conclusiones específicas por provincias y comunidades autónomas.

De este modo, el estudio revela que la simplicidad y la eficiencia son aspectos clave, concluyendo que casi el 60% de los encuestados considera la placa de cocina como el electrodoméstico más fácil de usar. La preferencia por la sencillez es un denominador común, con casi el 90% optando por electrodomésticos fáciles de utilizar en lugar de aquellos con tecnología más complicada.

Es posible descargar el estudio aquí.

