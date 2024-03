The Battery Show Events inicia su regreso anual con Battery Show Europe en «la cuna del automóvil»

The Battery Show Europe, El evento más importante de Europa en el sector de las baterías y la tecnología de los vehículos eléctricos e híbridos vuelve del 18 al 20 de junio (Messe Stuttgart) con la apertura de inscripciones y el lanzamiento del programa completo de eventos mundiales de 2024 dedicados al crecimiento y la expansión de los verticales de desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos.

El año pasado, The Battery Show Europe, celebrado junto con The Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe, acogió a decenas de miles de asistentes de todo el mundo para descubrir las últimas innovaciones en el desarrollo de baterías para vehículos eléctricos y tecnología de transmisión de vehículos durante los tres días que duró el evento. Stuttgart, conocida como «la cuna del automóvil», acoge la quinta edición anual europea de la marca Battery Show, ya que se prevé que la demanda mundial de ventas de vehículos eléctricos crezca más de un 27% en 2024.

Los principales fabricantes mundiales de equipos originales (OEM) y expertos de renombradas empresas como BMW, ACC (Automotive Cells Company), Umicore, MAHLE International GmbH, AVL, Dürr Systems AG, Morrow, Avicenne Energy, Elysia y Battery Intelligence de Fortescue Williams Advanced Engineering, entre otras, abordarán temas candentes del sector como las innovaciones en infraestructuras de VE, los materiales de nueva generación, la seguridad de las baterías, la fabricación sostenible y la normativa, entre otros.

«La marca Battery Show sigue evolucionando para satisfacer las necesidades de baterías de ritmo rápido de cada uno de los mercados que servimos desde el evento europeo tentpole en Stuttgart, a ahora la nueva ubicación de Detroit en la Ciudad del Motor de América del Norte a la última iteración de Battery Show India que sirve a los mercados de Asia y el Pacífico», subraya John Lewinski, VP Informa Markets Engineering. «Es de interés crítico global con cada región proporcionando una lente diferente y variada tecnología procedente de la investigación especializada y el desarrollo abundan».

«Se espera que Europa Occidental represente el 17,2% de la cuota de mercado mundial en 2024, con unas ventas previstas de 2,1 millones este año», señala Rob Shelton, Director de Eventos de Battery Show Europe. «Prepararse para mantener la posición europea como líderes mundiales en VE alimentará las conversaciones junto con consideraciones significativas para los compromisos de cero neto y las elecciones parlamentarias de verano a principios de junio». Battery Show Europe 2024 creará la plataforma para facilitar la educación y el contenido en torno a estos temas y anticipamos discusiones globales clave para establecer el escenario para los próximos años por venir».

La inscripción está oficialmente abierta. Se anima a los asistentes a inscribirse pronto para aprovechar las opciones de ahorro antes del 20 de abril.

Más información en: www.thebatteryshow.eu.

Sobre The Battery Show

The Battery Show es el mayor y más completo evento sobre tecnología avanzada de baterías, que se celebra junto con la Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo, la única feria y conferencia dedicada exclusivamente a las baterías avanzadas y a la transmisión de vehículos eléctricos e híbridos. Los visitantes de las ferias pueden descubrir y probar los últimos productos, tecnologías y soluciones de casi mil proveedores, establecer contactos con decenas de miles de asistentes y acceder a una amplia oferta formativa a través de múltiples temas y sesiones técnicas. The Battery Show está organizado por Informa Markets Engineering e incluye The Battery Show Europe, The Battery Show North America y el recientemente lanzado The Battery Show India. Entre los medios de comunicación asociados oficiales figuran Informa Market’s Battery Technology y DesignNews. Más información en: www.informamarkets.com

Sobre Informa Markets Engineering

La cartera de Ingeniería de Informa Markets, una filial de Informa plc (LON:INF), es el principal productor de eventos B2B, editor y negocio de medios digitales para la industria de fabricación avanzada basada en la tecnología de 3 billones de dólares del mundo. Sus productos impresos y electrónicos ofrecen información fiable al mercado de la ingeniería y aprovechan su base de datos propia de 1,3 millones de nombres para conectar a los proveedores con los compradores y las personas influyentes en la compra. Producen más de 50 eventos y conferencias en una docena de países, conectando a profesionales de la fabricación de todo el mundo. La cartera de Ingeniería está organizada por Informa, el principal organizador de exposiciones del mundo que da vida a una diversa gama de mercados especializados, desbloqueando oportunidades y ayudándoles a prosperar los 365 días del año. Más información en www.informamarkets.com.

