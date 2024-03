Zubi Labs ficha a Pablo Lara como Managing Partner para impulsar el emprendimiento de impacto en Europa

Zubi Labs, el Venture Builder de Impacto, perteneciente a Zubi Group, fundado por el emprendedor e inversor de impacto, Iker Marcaide, ha anunciado el nombramiento de Pablo Lara como nuevo Managing Partner.

Pablo Lara, miembro de la tercera generación de la familia Lara, cuenta con una destacada trayectoria en Grupo Planeta, donde ha ocupado roles clave como miembro del Consejo y Director General del Área de Educación. Desde hoy se une a Zubi Labs desde el grupo editorial para dedicarse por completo a este nuevo desafío. Su experiencia en liderazgo, gestión empresarial e ideación y crecimiento de nuevos proyectos será clave para llevar a Zubi Labs al siguiente nivel de crecimiento y posicionamiento.

Este paso estratégico destaca el compromiso de Zubi Labs con el emprendimiento enfocado en abordar desafíos sociales y medioambientales, generando un triple impacto positivo. Esta evolución es particularmente significativa en un momento clave para el venture builder, que se enfrenta al proceso de ampliar su presencia y actividades en sectores esenciales como cambio climático, economía circular, educación, deeptech o diversidad e inclusión social.

Según palabras de Iker Marcaide «la incorporación de Pablo al equipo marca un hito en nuestro camino hacia la creación de empresas de impacto. Su visión y experiencia serán claves para nuestra siguiente fase de expansión».

Por su parte, Pablo Lara ha señalado: «estoy muy ilusionado con este nuevo proyecto al que me uno con el compromiso de impulsar proyectos que no solo busquen el éxito empresarial, sino que también generen un impacto positivo palpable en el mundo. Estoy convencido de que me enfrento a una oportunidad única para contribuir a la innovación y al cambio en sectores críticos para el futuro sostenible de la sociedad».

De esta forma, Lara se suma al equipo directivo de Zubi Labs, compuesto por personas como, Fernando Marzal y Pol Hortal, como managing directors; Luz Duyos, como directora de estrategia; y Carlos Martín, CEO de Zubi Group, además de Iker Marcaide, fundador y presidente del Grupo. Juntos, se enfocarán en el desarrollo de nuevos proyectos y el escalado de iniciativas como Woodea, liderada por Octavi Uyá; CoCircular, por Paula Sánchez; Nido, por Germán Peralta; y Matteco, por el propio Iker Marcaide, que representan la vanguardia del emprendimiento de impacto. Dentro de Zubi Labs, también se encuentran iniciativas como Nästa, Kämpe, Ikosia, o Alteina.

Sobre Zubi Labs

Zubi Labs es un Venture Builder de Impacto que crea y desarrolla empresas en sectores clave como cambio climático, economía circular, educación, deep tech o diversidad e inclusión social. Su enfoque único implica no solo proporcionar apoyo financiero, sino también colaborar estrechamente con emprendedores desde las etapas iniciales de desarrollo hasta el escalado de negocios exitosos que aborden desafíos sociales y ambientales.

El Venture Builder pertenece a Zubi Group, un grupo de empresas de impacto compuesto por un equipo diverso y comprometido con una misión clara: resolver retos para un futuro mejor para todos desde la perspectiva del triple impacto, económico, ambiental y social.

El grupo utiliza su inversión como capital catalítico en proyectos que aúnan retornos de mercado, igualdad social y sostenibilidad medioambiental. De esta manera, consigue reinvertir esos retornos para generar más impacto positivo y movilizar capital de terceros, para generar impacto positivo y lo hace a través de cuatro áreas de acción:

Emprendimiento: Desde Zubi Labs, donde crea startups de impacto para lograr un futuro mejor.

Ciudades: Desde Zubi Cities contribuye a resolver el reto de las ciudades a través tanto de los proyectos inmobiliarios sostenibles y un espacio de innovación abierta para la sostenibilidad de las ciudades.

Educación, nutriendo, talentos en los colegios Imagine Montessori School, que impulsarán un futuro mejor

Inversión. En Zubi Capital, apoyando a empresas de impacto de terceros a través de distintas estrategias y fondos de inversión, así como ayudando a otras personas físicas y jurídicas a alinear sus patrimonios con sus intereses en términos de impacto social y/o medioambiental.

Foto adjunta: De izquiera a derecha: Pol Hortal, Managing Director de Zubi Labs, Iker Marcaide; fundador y presidente ejecutivo de Zubi Group, Pablo Lara; Managing Partner de Zubi Labs, Luz Duyos; directora de estrategia de Zubi Group, Fernando Marzal; Managing Director de Zubi Labs

Fuente Comunicae