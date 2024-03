Repara tu Deuda Abogados cancela 50.000€ en Barcelona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Barcelona (Cataluña). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº05 de Barcelona (Cataluña) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un hombre que había acumulado una deuda de 50.000 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

Como explican los abogados, su historia es la siguiente: «su estado de insolvencia se originó cuando realizó una inversión para la apertura de una tienda de ropa. No obstante, la facturación obtenida no fue la esperada, por lo que tuvo que hacer uso de la solicitud de préstamo con el Banco Sabadell para mantener su actividad profesional. Al no mejorar la situación, se vio en la obligación de rescindir el contrato con el centro comercial en el que estaba y se trasladó a otro en el que el coste de alquiler era inferior. En ese momento pidió préstamos en el BBVA para salvar la actividad profesional y así poder cubrir los gastos de proveedores, así como para pequeñas reparaciones de pintura que requería el local. No obstante, la situación no

mejoró y no pudo aumentar la facturación. Si bien posteriormente ha encontrado trabajo en el hospital, primero como celador y luego como auxiliar de enfermería, ello no le ha permitido poder asumir la totalidad de las deudas que se habían generado y cuyas cuantías se habían disparado por los intereses devengados con el impago. Y es que, además, los contratos suscritos eran de tipo temporal, de corta duración, y la mayoría de ellos a jornada parcial».

Como en su caso, la mayor parte de quienes solicitan acudir al mecanismo de segunda oportunidad lo hacen tras buscar soluciones muy diferentes para salir del estado de insolvencia en el que se encuentran. «En muchas ocasiones creen que los nuevos préstamos sirven para acabar con los anteriores. A veces, consiguen tapar un agujero, pero rápidamente aparecen nuevos problemas», explican los abogados de Repara tu Deuda.

Las personas que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad comprueban los grandes beneficios de quedar exoneradas de sus deudas. El trabajo de Repara tu Deuda va más allá de cancelar deudas: tiene un impacto positivo en la sociedad en su conjunto. Al liberar a las personas de las deudas que los limitaban, se fomenta el crecimiento económico y se contribuye a la estabilidad financiera a nivel comunitario. Además, y esto es de gran importancia, aumenta el bienestar emocional y la calidad de vida de ellos al producir una disminución del estrés.

Conforme pasan los años, lo cierto es que se está comprobando un mayor conocimiento de esta legislación, por lo que aumenta el número de personas que pide empezar una nueva vida desde cero. Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde que fuera fundado en septiembre del año 2015, a más de 23.000 particulares y autónomos que han confiado en sus servicios para reactivarse en la economía.

El despacho de abogados ha logrado superar la cifra de 200 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas. Su previsión es que esta cantidad continúe incrementándose como consecuencia de que hay una cantidad elevada de expedientes que ya se están tramitando.

Esta legislación permite a las personas físicas (tanto particulares como autónomos) quedar exonerados del pago de sus deudas. Para que esto sea posible, es necesario que se demuestre la buena fe del concursado, que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia.

Repara tu Deuda abogados dispone de una app para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara, que permite la reducción de los costes derivados del procedimiento, un control exhaustivo, así como reuniones con los abogados a través del sistema de videollamadas. Esto permite tramitar todo el proceso sin necesidad de desplazarse a las oficinas del bufete de abogados.

El despacho también analiza los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

Fuente Comunicae