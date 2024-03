Zero to Market, la solución de Jekyll para construir nuevos negocios minimizando el riesgo

En un contexto económico marcado por la incertidumbre y la rápida evolución tecnológica, las empresas se enfrentan al desafío constante de innovar y diversificar sus operaciones para asegurar su supervivencia y reforzar su crecimiento. Ante este panorama, Jekyll, una firma con 17 años de experiencia en el sector de la consultoría y desarrollo de negocios, consolida Zero to Market, una metodología diseñada para acelerar el proceso de creación de empresas, minimizando los riesgos inherentes a la innovación.

«Esto no te lo cuenta nadie, pero si algo frena a un directivo o a un empresario a la hora de desarrollar un nuevo negocio es la posibilidad de tomar malas decisiones. Y que se sepa. Todos hablan de lo mucho que se aprende del fracaso, pero nadie lo busca. Por eso compran nuestra propuesta, les damos un método, un equipo que lo piensa y ejecuta en tiempo récord y la tranquilidad de que ya lo hemos hecho antes», comenta Belén Garrido, Directora de Estrategia en Jekyll.

Esta metodología no solo busca facilitar el lanzamiento exitoso de negocios, sino que también ofrece un marco de trabajo para enfrentar los desafíos del mercado actual de manera confiada. Desde empresarios que conocen bien su sector y han detectado una oportunidad de negocio, hasta corporaciones que no pueden perder el foco y prefieren externalizarlo. «Zero to Market funciona porque facilita la toma decisiones de forma lógica, ordenada y con el código del ecosistema digital. Tener este know-how dentro llevaría años a la corporación.», señala Garrido.

Validada en diferentes sectores empresariales, han creado nuevos modelos de negocio, startups y procesos para industrias tan clásicos como los seguros, la banca o los servicios inmobiliarios. «Cuando nació Jekyll, hace 17 años, no existían empresas como la nuestra ni servicios como este; hemos aprendido de la mano de clientes y proyectos, y Zero to Market es la esencia destilada fruto de estos años curtiéndonos sobre el terreno».

Con sedes en Barcelona y Málaga, junto a la reciente apertura en Estados Unidos, en la efervescente Miami, esta empresa dedicada a la creación de nuevos negocios disruptivos, consolida su posicionamiento como referente en el sector.

Fuente Comunicae