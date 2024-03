Allianz Partners nombra a Ariane Koelbli como la nueva Global Head of People and Culture

Allianz Partners, líder mundial en Seguros y Asistencia, ha anunciado el nombramiento de Ariane Koelbli como su nueva Global Head of People and Culture, a partir del 1 de febrero de 2024. En su posición, será responsable de definir la estrategia global de Recursos Humanos y de implementar iniciativas para apoyar sus ambiciones de crecimiento, poniendo el foco en la cultura, el desarrollo del talento y la gestión del cambio.

Ariane Koelbli se incorporó a Allianz Partners en 2022 como Head of HR Business Partners y HR Country Leads, en el equipo global de liderazgo de Recursos Humanos. En este cargo, Koelbli se ha encargado de fortalecer el impacto de la función de Recursos Humanos en las diferentes líneas de negocio y de globalizar el sistema de implementación de Recursos Humanos. Es una líder experimentada y dinámica con muchos años de experiencia en la industria de servicios financieros, que ha asumido numerosos puestos de liderazgo en Recursos Humanos y Tecnología en las compañías de seguros más importantes.

Tomas Kunzmann, CEO de Allianz Partners, apunta: «Tenemos mucha suerte de tener a una profesional tan dinámica y experimentada como Ariane liderando nuestras iniciativas de People and Culture. Nuestra gente es fundamental para garantizar la visión de «Tranquilidad» que estamos comprometidos en impulsar a través de una mentalidad colaborativa, emprendedora e inclusiva en nuestra organización global para que nos conduzca hacia el crecimiento. Ariane ha estado involucrada en muchos proyectos de transformación a lo largo de su carrera y tiene habilidades para cultivar una cultura diversa donde los empleados puedan desempeñarse lo mejor posible».

Ariane Koelbli, Head of People and Culture de Allianz Partners: «Como alguien verdaderamente apasionada del negocio en desarrollo y del desarrollo de personas, estoy muy emocionada de liderar nuestra estrategia de personas para beneficiar a los 22.000 empleados de todo el mundo. Nuestra prioridad es construir una cultura que una a los empleados más allá de las fronteras y que se alinee con las necesidades de los consumidores, mientras abrazamos la diversidad para impulsar el compromiso y la productividad. Integrar las perspectivas de los consumidores en las estrategias de Recursos Humanos asegura una cultura de trabajo receptiva, ágil y comprometida, que se adapte a las nuevas demandas. Nuestros empleados son la base del negocio, y estoy deseando continuar con la creatividad, la innovación y el espíritu colectivo de la cultura del One Team».

Fuente Comunicae