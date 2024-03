Zucchetti Spain, comprometido con la inclusión laboral de las personas con síndrome de Down

El fabricante líder en el mercado IT, Zucchetti Spain, muestra su apoyo a la campaña de la Fundación Adecco en el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, que se celebra hoy día 21 de marzo.

Desde este enfoque, Zucchetti Spain ha decidido unirse junto a otras 30 empresas comprometidas a la campaña «Síndrome de Down, ¿te suena de algo?», con el objetivo de combatir los prejuicios y estereotipos que impiden a las personas con Síndrome de Down poder participar en distintos espacios sociales, y en particular en el ámbito laboral.

La campaña de concienciación, protagonizada por Pablo Pineda, embajador de Fundación Adecco y primer diplomado europeo con Síndrome de Down, se enmarca en el proyecto de «Empleo para todas las personas», cuyo objetivo es impulsar la inclusión laboral de todas las personas con discapacidad, ya que su inclusión en el mercado laboral sigue siendo muy inferior al resto de la población.

Un aspecto destacado que se trata de señalar en esta campaña de Fundación Adecco es que sólo un 5% (1150 personas) de las personas con Síndrome de Down en España trabajan en entornos laborales no protegidos.

Este dato descorazonador se une a la realidad de que la tasa de paro de las personas con discapacidad a nivel nacional (21,4%) es mucho más alta que la media nacional (12%), lo que pone de manifiesto la necesidad de seguir combatiendo los prejuicios y estereotipos para favorecer la participación de todas las personas en el ámbito laboral.

Con el objetivo de ayudar a potenciar la inclusión de las personas con Síndrome de Down, Zucchetti Spain se une así en apoyo a esta campaña de la Fundación Adecco a fin de avanzar en el desarrollo de una sociedad donde se tengan en cuenta las capacidades únicas y singulares de cada persona.

Tal como se ha señalado Francisco Mesonero, director general de Fundación Adecco, cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual «las desigualdades tienden a ensancharse», ya que existe un mayor «desconocimiento y falta de experiencias previas», lo que da lugar a que se tenga una percepción errónea y se les excluya de los procesos de selección y contratación.

Según ha indicado Francisco Mesonero, «el propósito de esta campaña es abrir los ojos a la sociedad, inspirando cambios de actitud que pongan en valor a las personas, por encima de cualquier etiqueta».

Pablo Pineda invita a reconocer el talento de las personas con Síndrome de Down.

La campaña «Síndrome de Down, ¿te suena de algo?», tiene como principal protagonista a Pablo Pineda, una persona con Síndrome de Down que es un referente a nivel nacional en el ámbito de la discapacidad intelectual.

Las acciones de esta campaña están orientadas a destacar las similitudes por encima de las diferencias, ya que «es mucho más lo que nos une que lo que nos separa».

En el ámbito de esta campaña, Pablo Pineda hace un recorrido por las diferentes etapas que ha atravesado durante su vida, desde la infancia hacia la madurez, reflejando que ha tenido una vida igual a la de cualquier otra persona, con amor, risas y sueños. Desde muy joven tuvo pasión por la música y hoy día es una persona adulta que paga sus factores y tiene sus días mejores

Tal como señala Pablo Pineda, «no hay un nosotros (personas con Síndrome de Down) frente a ellos (resto de la población». A través de esta campaña se trata de destacar la necesidad de entender que la discapacidad intelectual «no puede convertirse en un estigma, pues es solo una característica más». Además, el protagonista de la campaña también señala que las personas con Síndrome de Down tienen cualidades ejemplares que merecen ser visibilizadas.

«En general, tenemos buenas capacidades sociales, empatía y sentido del humor. Las empresas que se enfoquen y potencien estos aspectos serán las que se queden con nuestro talento», señala Pineda.

Sobre el Grupo Zucchetti

Con más de 40 años de historia, una facturación de 1.300 millones de euros en 2022 (proforma), más de 700.000 clientes, 8.000 empleados, 1.650 distribuidores en Italia y otros 350 a escala internacional, el Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes de software de Europa y la primera compañía italiana de software desde 2006 (ranking Top5 IT de IDC Italia), con soluciones de gestión de RR.HH., ERP-CRM, robótica, soluciones TPV para hostelería y retail, automatización, Internet de las cosas, M2M y sistemas de control de accesos y videovigilancia.

Está presente en más de 30 ciudades de Italia y en 15 países, con oficinas en Francia, Alemania, Rumanía, España, Suiza, Brasil, Reino Unido, EE.UU., Austria, Bulgaria, México, Polonia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y China, un proyecto de expansión en constante crecimiento.

Zucchetti en España

El Grupo Zucchetti está presente en el país a través de Zucchetti Spain. Con más de 35 años de experiencia, es un punto de referencia en el sector TI del país, donde cuenta con 300 empleados y un canal de partners formado por 300 profesionales certificados, una facturación de 22 millones de euros en 2023 y más de 4.000 clientes.

Su catálogo de soluciones tecnológicas es el más amplio del mercado al sumar a las desarrolladas en España, el portfolio de soluciones de software y hardware del Grupo Zucchetti. Destacan sus soluciones de software de gestión empresarial ERP-CRM, MES, BI, programación y planificación de la producción; gestión de RR.HH., nómina, movilidad y espacios de trabajo; software TPV para el canal HORECA y el comercio minorista, software para asesorías y gestión de despachos y soluciones de ciberseguridad.

Zucchetti Spain mantiene una firme apuesta por la innovación, con centros I+D+i locales, el apoyo de 2.000 expertos en esta área del Grupo Zucchetti, e importantes reconocimientos: en 2023, «Premio Mejor Software de Gestión Empresarial» (XXIII Premios Byte TI); en 2022, «Premio Innovación» (XXXIII Premios Dirigentes a la Excelencia Empresarial); y en 2021 «Premio Innovación en Desarrollo de Software» (Asociación Europea de Economía y Competitividad).

Fuente Comunicae