Esther Alcocer Koplowitz, recibe el Premio AMMDE de Construcción y Arquitectura 2024 como ‘Mujer Referente’

La Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias (AMMDE) ha entregado a Esther Alcocer Koplowitz, presidenta del Grupo FCC, el Premio AMMDE de Construcción 2024 como «Mujer Referente», durante un acto celebrado en la Corte de Arbitraje de Madrid, con sede en el Palacio de Santoña, situada en el madrileño barrio de Las Letras.

Este premio reconoce su trayectoria profesional, su entrega y sus logros en el ámbito de la Construcción y su compromiso y contribución en el Grupo FCC con el ODS 5 para lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y las niñas.

En su discurso y dirigiéndose a la asociación la presidenta del Grupo FCC ha manifestado que «me habéis dado este premio, entre otras cosas, por mi compromiso con la igualdad de género y por lo que puede significar, como inspiración y referente para el liderazgo femenino, que una mujer esté al frente de un Grupo como FCC»; y ha aplaudido también el esfuerzo de todas las mujeres que luchan a diario por hacerse un hueco en el sector de la construcción, destacando que «en el Grupo FCC, estamos comprometidos con la eliminación de estas barreras, visibilizar aún más la labor de las profesionales y en facilitar sus condiciones de trabajo para un mejor desarrollo de sus carreras».

Además, en su intervención, dedicó unas palabras de homenaje y agradecimiento a su madre, Esther Koplowitz, y a sus hijos, Esther, Carmen y Pablo «en el desarrollo de mis responsabilidades he tenido la suerte de contar con el mejor referente posible, mi madre. Una auténtica pionera en un mundo de hombres, de quién sigo aprendiendo todos los días. Y junto a ella, el impulso de mis tres hijos, Esther, Carmen y Pablo, de quienes me siento muy orgullosa y a quienes me gustaría dejar un mundo más justo».

Un discurso que cerró con un bonito broche final de agradecimiento a AMMDE y a todas las premiadas en nombre de toda su familia y de todo el Grupo FCC «con el deseo de que el futuro sea mucho mejor para todos», expresó la presidenta del Grupo FCC.

Sobre los premios AMMDE

Los premios AMMDE buscan reconocer y visibilizar la labor de las mujeres que contribuyen, desde su ámbito de actividad, a la igualdad de género plena y efectiva, y que son referente e inspiración para otras mujeres y para la sociedad en general.

La Asociación AMMDE está integrada por mujeres que representan la propia diversidad del mundo directivo, profesional y empresarial, con un amplio colectivo de asociadas pertenecientes a los distintos sectores económicos, desde la empresa familiar a la gran multinacional y las administraciones públicas. Buscan lograr una mayor presencia del liderazgo femenino empresarial; no solo defendiendo los intereses de las mujeres, sino siendo conscientes de que la aportación de las mujeres es clave para construir una economía más social, diversa, inclusiva y sostenible.

Fuente Comunicae