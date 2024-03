La Rankia Markets vuelve a Barcelona

El próximo sábado 27 de abril a partir de las 09:00, tendrá lugar la II Edición de la Rankia Markets Experience Barcelona, un evento orientado para todos aquellos interesados en el mundo de las finanzas y los mercados, el cual se llevará a cabo en el Hotel Catalonia Barcelona Plaza de la propia ciudad condal.

Así pues, tras V ediciones de éxito en Madrid y una en Barcelona, celebrada justo el año pasado, la Rankia Markets Experience, volverá a Barcelona en una segunda edición que promete ser de primer nivel. En este evento, existe la oportunidad de asistir a charlas con expertos en finanzas, bolsa y mercados nacionales e internacionales, así como de establecer contactos con otros inversores profesionales y particulares.

Se lanza el evento con un cartel de lujo

De esta forma, el encuentro se dividirá en dos salas: Warren Buffett y Kostolany, cada una enfocada a perfiles de inversión distintos, inversor value y trader, respectivamente.

La sala Warren Buffett, destacados expertos en value investing y macroeconomía, como Xavier Brun, Head of Equities en Trea AM, Sergi Torrens, Consultor de planificación financiera y divulgador, o Marcos Urarte, Presidente del Grupo Pharos, compartirán sus conocimientos.

Y por otro lado, en la sala Kostolany se darán charlas enfocadas al trading y el análisis técnico, a cargo de divulgadores reconocidos como David Leyguarda, trader independiente de opciones o Ferran Font, gestor de Cartera, Formador y Ponentes del BME (Bolsas y Mercados Españoles).

Además, se contará con la presencia de representantes de destacados brokers, como son Scalable Capital o Interactive Brokers, y en la parte de escuelas de formación en finanzas VIBE (Value Investing Business Education). Con todo, el evento reunirá más de 15 conferencias y ofrecerá unas 10 horas de contenido educativo, comenzando a las 09:00 y finalizando a las 14:30.

No hay que perder la oportunidad de escuchar a algunos de los mejores expertos del mundo de la bolsa y estar al tanto de la actualidad de los mercados en el actual entorno de alta volatilidad e incertidumbre macroeconómica.

¿Cómo asistir?

Por tanto, como no hay que perder la oportunidad de asistir a este evento, a continuación se detalla el proceso de inscripción, vía presencial:

Tan solo hay que hacer click en el siguiente enlace, y rellenar los datos. No cuesta más de 1 minuto rellenarlo. El 27 de abril en el Hotel Catalonia Barcelona Plaza de Barcelona.

Vídeos

Así fue la Rankia Markets Madrid 2023

Fuente Comunicae