Marta Piedrafita Baudín, Country Manager Iberia de osapiens

osapiens, la única plataforma SaaS líder en soluciones de gestión de ESG, ha nombrado a Marta Piedrafita Baudín como Country Manager para el mercado español y portugués.

osapiens ofrece soluciones de software como servicio que permiten a las empresas mundiales establecer la sostenibilidad, cumplir los requisitos legales en materia de ASG y automatizar los procesos. Su plataforma tecnológica basada en la nube, osapiens HUB, es fundamental para ayudar a las empresas en su camino hacia la sostenibilidad.

En su nuevo cargo, Piedrafita asumirá la responsabilidad de satisfacer la demanda de soluciones tecnológicas de sostenibilidad en el mercado ibérico, al tiempo que ayudará a los clientes a cumplir de forma sencilla, rápida y eficaz con las nuevas normativas europeas de sostenibilidad derivadas del Green Deal de la UE, que afectan a todas las empresas que actúan en la Unión Europea. Entre estas normativas, destacan el Reglamento sobre la ausencia de deforestación (EUDR), la Directiva sobre la elaboración de informes de sostenibilidad empresarial (CSRD), la Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial (CSDDD) y el Mecanismo de Ajuste en la Frontera del Carbono (CBAM).

Marta se incorpora a osapiens tras una larga trayectoria directiva y comercial en el sector tecnológico. Durante su etapa más reciente ha ejercido como vicepresidenta regional de Salesforce/Slack para España, Italia y Portugal. Allí lideró un equipo formado por más de 15 profesionales orientados a la creación de la categoría de productividad dentro de la compañía.

Con anterioridad trabajó en Qualtrics, empresa adquirida por SAP, dedicada a la gestión de la experiencia, donde ocupó diferentes cargos como Enterprise Sales Director para España y Portugal, Head of Enterprise Sales España, Italia y Portugal y finalmente Regional Director para España y Portugal en los segmentos Corporate y Enterprise.

En su trayectoria profesional también destaca su paso por Microsoft Ibérica y Microsoft Corporation donde, durante más de una década, desarrolló funciones de directora de cuentas en diferentes áreas. También asumió las funciones de Strategic Sales Director y Microsoft Global Account Lead para Procter & Gamble (P&G).

Marta es una apasionada de Women in Tech, Girls in STEM, y Sustainability & CSR (Corporate Social Responsability) y forma parte de diversas organizaciones como WITH, Women in Tech EU, y EJE&CON entre otras.

«Asumo este nuevo reto con mucha ilusión y compartiendo valores con osapiens como la transparencia, la eficiencia operativa y el foco en sostenibilidad de la mano de la tecnología. Estoy convencida de que revolucionaremos la forma en que las empresas navegan el panorama regulatorio de sostenibilidad, y de que generaremos una enorme confianza impulsando la innovación y el crecimiento empresarial sostenible».

Alberto Zamora, CEO y cofundador de osapiens, añade: «estamos encantados de que Marta se sume a nuestro proyecto. Confiamos en su gran experiencia de más de veinte años en las ventas internacionales de tecnología y su conocimiento para ayudar a las empresas españolas y portuguesas a cumplir con los requisitos legales de una forma sencilla, rápida y eficaz».

