OK Yachts se convierte en distribuidor exclusivo de Bekkers Yachts para España, Grecia y Croacia

OK Yachts, empresa dedicada al sector de yachting y que forma parte del holding empresarial OK Group, da un paso más en su compromiso de ofrecer las mejores experiencias náuticas a sus clientes. En un acuerdo sin precedentes, OK Yachts ha asegurado la distribución exclusiva de las prestigiosas embarcaciones de Bekkers Yachts para los mercados de España, Grecia y Croacia.

Bekkers Yachts, un astillero reconocido por su innovación tecnológica y su artesanía excepcional en la construcción de yates exclusivos en aluminio, ha elegido a OK Yachts como su socio exclusivo para la venta de sus embarcaciones en estas regiones. Su excelencia en esta industria y el enfoque incomparable en la calidad y el diseño sitúa a Bekkers Yachts en uno de los constructores con mayor proyección del sector de la navegación exclusiva.

El CEO Bussines de OK Group, Iván Meléndez, ha asegurado que «desde OK Yachts estamos ilusionados de iniciar esta colaboración con Bekkers Yachts, un socio tan destacado en la industria de yates. Compartimos su compromiso con la excelencia y la atención al detalle, asegurando que nuestros clientes puedan vivir experiencias inolvidables a bordo de embarcaciones construidas con dedicación y cuidado meticuloso. En OK Yachts, siempre hemos priorizado la exclusividad y la excelencia para nuestros clientes. Estamos seguros de que la línea de Bekkers Yachts cumplirá y superará estas expectativas«.

Por su parte, Leon Bekkers, fundador del astillero holandés, ha destacado que «en Bekkers Yachts estamos encantados de nuestra asociación con OK Yachts. No podríamos haber encontrado un socio mejor para distribuir y representar nuestra marca. Su extensa experiencia en movilidad y su amplia base de datos de clientes, nos brindan una plataforma sólida para expandirnos en nuevas regiones. Valoramos su enfoque único en el mercado, ya que no solo serán un concesionario, sino que también tendrán unidades ‘ready to yacht’ disponibles en todo momento. Juntos, estamos seguros de llevar la experiencia de navegación exclusiva a un nivel completamente nuevo».

Además, OK Yachts estará presente en la Palma International Boat Show, que se llevará a cabo del 25 al 28 de abril y que este año celebra su 40 aniversario, donde exhibirá uno de los buques insignia de Bekkers Yachts, el Azur 45HT. Este yate representa un paradigma de diseño innovador, refinado y tecnología de vanguardia.

El Azur 45HT, construido en el prestigioso astillero de Heusden, Países Bajos, presenta un diseño único, con líneas elegantes y un interior mimado al detalle. Su casco de aluminio está especialmente diseñado para brindar estabilidad y comodidad incluso en las condiciones marítimas más desafiantes.

Además, el Azur 45HT estará disponible para alquiler a través de OK Yachts, permitiendo a los clientes disfrutar de esta embarcación en aguas mediterráneas.

Con bases en Puerto Portals (Mallorca) y Club de Mar (Palma) y la presencia además en los puertos más exclusivos de Mallorca como Puerto Andratx y, la división de yachting de OK Group continúa ampliando su portfolio para la venta y chárter de embarcaciones exclusivas destinada a aquellos que buscan experiencias náuticas de primer nivel.

Fuente Comunicae