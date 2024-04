Loar anuncia el precio de su oferta pública inicial

Loar Holdings Inc. («Loar») ha anunciado el precio de su oferta pública inicial de 11.000.000 de acciones ordinarias a 28,00 dólares por acción. Además, Loar ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1.650.000 acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción. Está previsto que las acciones comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 25 de abril de 2024, con el símbolo «LOAR». Se espera que la oferta se cierre el 29 de abril de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.

Jefferies y Morgan Stanley actúan como book runners principales de la oferta y Moelis actúa como book runner conjunto. Citigroup y RBC Capital Markets actúan también como book runners.

Se ha presentado una declaración de registro relativa a estos valores ante la Securities and Exchange Commission («SEC»), que la ha declarado efectiva. Esta oferta se realiza únicamente mediante un folleto informativo. Cuando estén disponibles, podrán obtenerse copias del folleto relativo a la oferta poniéndose en contacto con Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, por teléfono o por correo electrónico; Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; y Moelis & Company LLC, Attention: Melissa Mariaschin, Managing Director and Head of Distribution, Capital Markets, 399 Park Avenue, 5th Floor, New York, NY 10022.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni se realizará venta alguna de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a la legislación sobre valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.

Sobre Loar

Loar Holdings Inc. es un fabricante y proveedor diversificado de componentes aeroespaciales y de defensa especializados que son esenciales para las aeronaves y los sistemas aeroespaciales y de defensa actuales. Loar ha establecido relaciones a través de los principales fabricantes de equipos originales aeroespaciales y de defensa y Tier Ones en todo el mundo.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas las declaraciones relativas a la oferta pública inicial. Estas declaraciones no son hechos históricos, sino que se basan en las expectativas y proyecciones actuales de Loar con respecto a su negocio, operaciones y otros factores relacionados.

Fuente Comunicae