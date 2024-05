TUI Spain y Tahiti Tourisme se unen en una nueva campaña conjunta para promocionar Las Islas de Tahiti

Conocidas por sus coloridos arrecifes y sus playas vírgenes de arena blanca, las Islas de Tahiti son el destino perfecto para los viajeros que quieran descansar y relajarse, a la vez que conocen su cultura única en entorno natural privilegiado.

Precisamente, para impulsar el conocimiento y notoriedad de este gran destino, que resulta muy atractivo para los viajeros españoles, como así lo evidencia el incremento en ventas y búsquedas registrado en el último año, TUI y Tahiti Tourisme han puesto en marcha un nuevo acuerdo de colaboración con acciones de diferente naturaleza dirigidas al trade y al cliente final, que, además, ratifica la excelente relación entre ambas organizaciones.

La mayorista de grandes viajes ha preparado una batería de ofertas especiales, con paquetes desde 3.179 €, para viajes a partir de 8 días y 5 noches -con vuelos al destino y hospedajes frente a la playa-, hasta ofertas completas de 5.444 € que incluyen billetes aéreos, alojamientos en hoteles cinco estrellas, vuelos internos y régimen de comidas para estancias de 10 días. Estas experiencias únicas están diseñadas para adaptarse a las preferencias y necesidades individuales de cada viajero.

Tahiti, Moorea, Bora Bora, Rangiroa y Taha’a son algunas de las islas que los turistas podrán visitar y disfrutar. Además, TUI ha preparado una oferta exclusiva con un crucero por algunas de las zonas más bellas de Las Islas de Tahiti, una experiencia única para conocer este increíble destino. Otro paquete que los viajeros podrán experimentar incluye la celebración de una boda tradicional, incluyendo la ceremonia tahitiana, una wedding planner -que permitirá a la pareja relajarse y disfrutar de su día-, ambientación exclusiva con collares de flores y más.

«Sobran los motivos para viajar a la Polinesia Francesa. Sus playas de arena blanca, sus impresionantes lagunas de color turquesa y sus variados paisajes, desde atolones de coral a picos de montañas volcánicas», manifiesta Patricia Chumbo, directora de Pacífico de TUI Spain. «Son, sin duda, un paraíso para todos los públicos», añade Chumbo.

Promoción en diferentes soportes

Las compañías van a colaborar también en diferentes acciones en medios digitales, seminarios online dirigidos a agentes de viajes, así como contenido inspiracional en redes sociales con el objetivo de incentivar el interés por Las Islas de Tahiti entre los viajeros españoles y continuar formando a los agentes de viaje en el destino.

‘Siente lo que sentimos aquí’, la nueva campaña de Tahiti Tourisme

Esta colaboración se enmarca en el lanzamiento internacional de la nueva campaña de promoción del destino, que nace con el objetivo de generar notoriedad sobre las islas e invitar a los viajeros a experimentar las maravillas de este paraíso y la vida local a través de los ojos de sus habitantes.

Jean Marc Mocellín, director general de Tahiti Tourisme, explica: «En Las Islas de Tahiti se respira una sensación difícil de expresar con palabras, pero que resuena una vez que se ha experimentado» Además, añade que el objetivo de esta campaña es captar y transmitir esa sensación de forma auténtica.

Son los propios tahitianos quienes desvelan las maravillas naturales y culturales de Las Islas de Tahiti, destacando su hospitalidad, las tradiciones locales, las experiencias exclusivas y la preservación ambiental. La campaña, bajo el eslogan: Feel What We Feel Here, ‘Siente lo que sentimos aquí’, ha sido traducida a ocho idiomas, español, inglés, francés, chino, alemán, coreano, italiano y japonés, y estará disponible en 16 países.

Fuente Comunicae