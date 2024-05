Loop Industries colabora con On y presenta Cloudeasy Cyclon

Loop Industries, Inc. (Nasdaq:LOOP) (la ‘Empresa’ o ‘Loop’), una compañía de tecnología limpia cuya misión es acelerar una economía circular de plásticos mediante la fabricación de plástico y fibra de poliéster 100% reciclados de tereftalato de polietileno (‘PET’), ha anunciado hoy su colaboración con On, la marca suiza de ropa deportiva, y ha desvelado el lanzamiento de la zapatilla Cloudeasy Cyclon. Esta innovadora zapatilla, que forma parte del programa Circular Cyclon™ de On, es un logro pionero en materia de calzado sostenible, ya que presenta una parte superior fabricada con hilo hecho con fibra de poliéster 100% reciclada de Loop mediante la tecnología de reciclaje de fibra a fibra Infinite Loop™.

Esta colaboración combina el compromiso de On con el rendimiento y la sostenibilidad con la tecnología disruptiva de Loop para fabricar un zapato que no solo se fabrica con fibra de poliéster reciclada, sino que también puede reciclarse en nuevos zapatos sin fin. Este sistema de bucle cerrado minimiza los residuos y maximiza la sostenibilidad, estableciendo un nuevo estándar para la fabricación de calzado responsable con el medio ambiente. Los residuos textiles coloreados y multimateriales que estaban destinados a la incineración se desviaron y reciclaron para convertirlos en fibra de poliéster reciclada y se utilizaron en la parte superior de la zapatilla Cloudeasy Cyclon. La fibra de poliéster reciclada se creó a partir de monómeros rDMT y rMEG purificados que se fabricaron en las instalaciones de despolimerización de Loop en Terrebonne, Quebec, y que luego fueron polimerizados en resina de PET Loop™ de calidad virgen 100% reciclada por el socio estratégico de Loop, Ester Industries Ltd., que se convirtió en la resina de PET Loop™ de calidad virgen 100% reciclada. On es la primera empresa de calzado que lanza un zapato utilizando la tecnología de reciclaje de fibra a fibra Infinite Loop™.

Cloudeasy Cyclon representa una nueva era del calzado sostenible y sienta un precedente de circularidad en la industria. La tecnología Infinite Loop™ no solo reduce la dependencia de materiales vírgenes producidos a partir de combustibles fósiles, sino que también reduce significativamente las emisiones de carbono hasta en un 79 %1. Junto con Loop, On está estableciendo un nuevo punto de referencia y un nuevo estándar para el calzado sostenible, liderando el camino hacia un futuro circular para la industria textil y del calzado.

«Estamos entusiasmados de colaborar con Loop Industries al dar este significativo siguiente paso en nuestro viaje hacia la circularidad», dijo Begüm Kürkçü, Director de Sostenibilidad de On. «Esta última ampliación del programa Cyclon nos acerca a nuestra visión a largo plazo de convertirnos en circulares a través del diseño y los modelos de negocio».

Daniel Solomita, fundador y consejero delegado de Loop Industries, comentó «nuestra colaboración con On es un excelente ejemplo que demuestra el poder y el impacto del reciclaje de fibra a fibra, y muestra cómo los residuos de fibra de poliéster pueden transformarse en materiales reciclados de calidad virgen para nuevos productos. Nuestra tecnología Infinite Loop™ permite a las marcas reducir su huella de carbono sin afectar a la calidad ni al rendimiento y contribuye a allanar el camino hacia un enfoque más circular de la fabricación».

The Cloudeasy Cyclon está disponible en: www.on.com/cyclon

Para consultar el comunicado de prensa emitido por On, se puede hacer clic en el siguiente enlace:https://press.on-running.com/swiss-sportswear-brand-on-expands-its-circularity-program-with-two-new-shoe-models

Sobre On

On nació en los Alpes suizos en 2010 con la misión de encender el espíritu humano a través del movimiento, una misión que sigue guiando a la marca hoy en día. Catorce años después de su lanzamiento al mercado, On ofrece innovación revolucionaria en calzado, ropa y accesorios de primera calidad para carreras de alto rendimiento, actividades al aire libre, entrenamiento, actividades diarias y tenis. La galardonada innovación CloudTec®® de On, su diseño resuelto y sus avances pioneros en la economía circular han atraído a un número cada vez mayor de seguidores en todo el mundo, inspirando a las personas a explorar, descubrir y soñar con On.

On está presente en más de 60 países y está comprometido con su comunidad digital en www.on.com.

Sobre Loop Industries

Loop Industries es una empresa tecnológica cuya misión es acelerar el cambio del mundo hacia el plástico PET y la fibra de poliéster sostenibles y alejarse de la dependencia de los combustibles fósiles. Loop Industries es propietaria de una tecnología patentada que despolimeriza los residuos de plástico PET y fibra de poliéster de bajo o nulo valor, como botellas y envases de plástico, alfombras y textiles de cualquier color, transparencia o estado, e incluso plásticos oceánicos degradados por el sol y la sal, para convertirlos en sus componentes básicos (monómeros).

Las acciones ordinarias de la empresa cotizan en el NASDAQ Global Market con el símbolo ‘LOOP’. Más información en: www.loopindustries.com

Fuente Comunicae