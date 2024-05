NEORIS, finalista de los Premios Internet 2024 por su campaña ‘WE ARE NEOS’

NEORIS, acelerador digital global con más de 20 años de experiencia en la transformación digital de grandes empresas, ha sido uno de los finalistas en los Premios Internet 2024 celebrados el 17 de mayo en Madrid.

Estos premios, que reconocen cada año desde 1996 con motivo de la celebración del Día Mundial de la Sociedad de la Información, conocido como #diadeinternet, aquellas iniciativas, personas u organizaciones que más han destacado en el buen uso de Internet y las nuevas tecnologías, han reconocido a NEORIS y a su campaña ‘WE ARE NEOS’ como uno de los finalistas en la categoría de Transformación Digital.

‘WE ARE NEOS‘ es una campaña de atracción y fidelización de talento y la primera en el mundo de este tipo que se ha desarrollado con Inteligencia Artificial, reflejando la cultura y los valores de la compañía. Basada en la creación de avatares personalizados, reales y futuristas, la campaña convirtió a sus talentos o NEOS en embajadores de marca, permitiendo reforzar su plan de talento a través de una estrategia de comunicación integral y de Marca Empleadora.

Los Premios de Internet 2024 suponen el reconocimiento a la labor de NEORIS en el compromiso con la innovación tecnológica, el uso de la Inteligencia Artificial como herramienta de transformación real y en la implantación de estrategias de comunicación disruptivas. El premio ha sido entregado en una gala celebrada en el Senado el viernes 17 de mayo, Día de Internet, y en la que Jorge Lukowski, director global de marketing y comunicación en NEORIS, y Tania González, responsable de marketing y comunicación de NEORIS en España, representaron a la compañía.

«Esta nominación en los Premios de Internet por nuestra campaña WE ARE NEOS confirma nuestro enfoque disruptivo e innovador y nuestra búsqueda constante de usos productivos y que aporten valor a las compañías basándonos en la Inteligencia Artificial en combinación con el talento humano. Sumamos un hito más en nuestro camino hacia la adopción de tecnologías avanzadas y un impulso para seguir trabajando en el camino hacia la innovación», comentó Jorge Lukowski, director global de Marketing y Comunicación de NEORIS.

Con ‘WE ARE NEOS’, la compañía identificó una oportunidad estratégica en el potencial de la Inteligencia Artificial generativa y lideró su adopción en esta campaña, posicionándose como early-adopter. Para lograrlo, se emplearon diversas herramientas tecnológicas, generando propuestas creativas alineadas con las tendencias del sector y resaltando la identidad de la comunidad NEORIS. Esta iniciativa no solo buscaba sumar más de 2.000 profesionales a la compañía para el año 2023, sino también alcanzar una fidelización superior al 80% de los talentos y ser pioneros en el diseño de una campaña de comunicación basada 100% en IA.

‘WE ARE NEOS’, reconocida a nivel internacional

Además de ser galardonada con el Premios Internet 2024 a la Transformación Digital, ‘WE ARE NEOS’ ha recibido el Palmarés de Oro en los II Premios AEBRAND, así como varios reconocimientos en los Premios EIKON. El año pasado, en Argentina, la campaña obtuvo cuatro premios, incluyendo tres estatuillas de Oro y un galardón Azul, en las categorías internacionales de Comunicación Interna y Comunicación de Identidad Corporativa. Demostrando su impacto en múltiples geografías, ‘WE ARE NEOS’ también fue reconocida en la versión chilena de los EIKON, llevándose el galardón de Plata en Comunicación de Identidad Corporativa y el Oro en Comunicación Interna. Cada uno de estos premios subrayan la proyección internacional de la campaña y su excepcional contribución a la innovación en la comunicación empresarial.

Sobre NEORIS

NEORIS es un acelerador digital global líder, con más de 20 años de trayectoria, que ayuda a empresas y organizaciones del mundo a dar el salto hacia la innovación, a través del diseño e implementación de soluciones disruptivas y sostenibles para que desarrollen sus actividades de forma más eficiente y competitiva. Con sede en Miami, Florida, NEORIS tiene operaciones en los EE. UU., Europa y América Latina y cuenta con más de 400 clientes activos —en su mayoría pertenecientes al ranking Fortune 500. Es la primera y única empresa de consultoría IT de América Latina que recibió la certificación de servicios globales de SAP® y entre sus partners globales cuenta a grandes de la industria tales como Microsoft, Amazon, Oracle y Salesforce. Para conocer más, se puede visitar www.neoris.com, LinkedIn, Facebook o Twitter.

